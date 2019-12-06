2019-12-06T02:27:20+03:00
Звезды

«Не нашлось места для Костика с его рюкзачком с тремя футболками»: Лена Миро высмеяла гостевой брак Собчак и Богомолова

Блогер считает, что телеведущая бросила сына на бабушку и слишком увлеклась тусовками
Ирина СУХАНОВА
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Гостевой брак Собчак и Богомолова не дает покоя общественности.Гостевой брак Собчак и Богомолова не дает покоя общественности.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Странная семейная жизнь Константина Богомолова и Ксении Собчак уже который день будоражит Интернет: гостевой брак телеведущей и режиссера обсуждают и звезды, и блогеры. Кашу заварила мама Ксении Людмила Нарусова, рассказавшая в программе «Ты не поверишь!», что Богомолов и Собчак не живут вместе. Якобы в особняке Ксении не нашлось места для ее нового мужа, ведь там тесновато. В доме помимо Ксении живут ее мама Людмила Борисовна, сын Платон и няня мальчика. Лишней комнатки нет – вот Константин и вынужден снимать квартиру в центре Москвы, пока его жена ютится на Рублевке с сыном и мамой.

Не осталась в стороне и Лена Миро: в очередном посте скандальный блогер высмеяла гостевой брак Собчак, и в особенности отмазку про то, в доме звезды мало места. Миро считает, что на самом деле Ксения толком не живет ни с мужем, ни с сыном: мол, телеведущая оставила сына Платона на бабушку и ведет активную светскую жизнь, совершенно забыв про мальчика.

- Конечно, это всего лишь мое предположение, но, елы-палы, в целом особняке не нашлось письменного стола и спального места для малогабаритного Костика с его рюкзачком с тремя футболками? – написала Миро. - Мама Ксении – женщина пожилая, могла и занервничать, услышав неудобный вопрос от журналиста. Ну, как объяснить людям, что ее доченька бросила сына на бабушку и нянек, а сама живет, таскаясь по презентациям и другим пьянкам, с новым мужем?

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Правильно все-таки люди говорят-хочешь быть счастливым,сделай себе счастье сам! Сегодня три года , как источник счастья живет в моем доме на постоянке
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Блогер уверена: Ксения старательно поддерживает имидж заботливой матери в Инстаграме, а на самом деле увлечена только карьерой и тусовками.

- Наша публика не любит звёзд-кукушек, а Ксюша очень уж обожает славу, - считает блогер. - Вот ей и приходится периодически строить из себя образцовую мать и постить умильные фото и видео с сыном.

К слову, продюсер Иосиф Пригожин также осудил гостевой брак Собчак и Богомолова. Супруг певицы Валерии признался, что не смог бы жить отдельно от жены и лишь периодически видеться с ней.

- У каждого свой формат отношений, но лично я бы так не смог. Я люблю чувствовать любимого человека рядом, – рассказал продюсер.

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И все таки наш торт был ровно таким, как мы просили
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Впрочем, Ксению и Константина, похоже, бурное обсуждение формата их отношений только забавляет. Супруги уже пошутили по этому поводу в Инстаграме. Телеведущая опубликовала на своей странице ролик, запечатлевший крупным планом ее живот и разгуливающего по нему маленького краба. Крабика на живот Ксени посадил Константин.

- Провели прекрасную неделю на Мальдивах, и все, врассыпную, как крабики. Гостевой брак - он такой, - пошутила Ксения.

Богомолов тоже отметился в Инстаграме, обратившись к своей жене в комментариях.

- Сейчас приеду, малыш, обсудим, какой он (гостевой брак — Прим. ред.). Там место-то найдётся мне? – написал Богомолов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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