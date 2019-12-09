В Сахалинской области за пять лет расселят все аварийные и ветхие дома

Жители всех аварийных и ветхих домов в Сахалинской области в ближайшие пять-шесть лет переедут в новые квартиры. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко рассказал 6 декабря в прямом эфире программы «Острова. Главное. Специальный выпуск», подводя итоги 2019 года.

– Сегодня на островах 1,2 миллиона квадратных метров или почти 10 процентов от всего жилфонда – аварийное и ветхое жилье. Планируем полностью ликвидировать его в течение 5-6 лет, - отметил глава региона. - По факту расселено уже около 8 тысяч квадратных метров. До конца года будет расселено еще 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Переселение людей из негодных для проживания квартир и домов ведется несколькими способами. Регион строит новые жилые дома, покупает квартиры на первичном и вторичном рынке. Кроме того, сахалинцам и курильчанам предоставляют жилплощадь из пустующего муниципального жилфонда, предварительно капитально отремонтировав эти квартиры. Жильцы аварийных домов также могут получить выкупную стоимость своих квартир и самостоятельно приобрести новое жилье.

Самая тяжелая ситуация с аварийными домами сегодня — в Охинском районе Сахалина. В 1995 году там случилось мощное землетрясение, после которого в негодность пришли около 165 тысяч квадратных метров жилья. О ситуации в Охинском районе Валерий Лимаренко лично доложил президенту Владимиру Путину. Проблему переселенцев обсудили на заседании Госсовета, которое прошло во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. По его итогам президент дал поручение отправить в Охинский район комиссию, обследовать поврежденные дома и разработать программу по расселению. Правительство Сахалинской области справилось с этой задачей досрочно. Программа по расселению поврежденных землетрясением жилых домов в Охинском районе будет реализована с 2020 по 2024 годы.

– За это время мы планируем расселить порядка 162 тысяч квадратных метров поврежденного жилья, где проживает более 7 тысяч человек, – рассказал глава региона Валерий Лимаренко. – Что касается финансирования, то на эти цели необходимо направить 15,6 миллиарда рублей, в том числе: 5,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета и 9,1 миллиарда рублей – из областного. Средства со стороны субъекта на реализацию мероприятий уже определены.

Начиная с 2021 года в области будут ежегодно возводить по 500 тысяч квадратных метров жилья.Фото: Евгения ГУСЕВА

Большой шаг в реализации программы переселения был сделан благодаря соглашению, которое областные власти заключили с Министерством обороны России. Военные безвозмездно передали региону более 12 тысяч гектаров земель, ранее стоявших на балансе Минобороны. По словам губернатора, это дает области возможность реализовать пятилетнюю программу строительства жилья и объектов соцкультбыта. На бывших землях Минобороны возведут жилые дома, школы и детские сады, культурные центры и спортивные сооружения. Столице региона Южно-Сахалинску уже передали для освоения участок площадью 168 гектаров. Планируется, что часть средств на строительство выделят инвесторы.

Сахалинская область ежегодно наращивает темпы строительства нового жилья: если в прошлом году в регионе было возведено 265 тысяч квадратных метров, то в этом году сахалинские строители сдали в эксплуатацию уже 300 тысяч квадратов. В 2020 году планируется построить еще 430 тысяч «квадратов». Начиная с 2021 года в области будут ежегодно возводить по 500 тысяч квадратных метров жилья.

Напомним, о планах по расселению аварийного жилья губернатор Валерий Лимаренко рассказал во время прямого эфира на областном телевидении. В специальном выпуске программы «Острова. Главное. Специальный выпуск» глава региона подвел социальные итоги года, а также ответил на вопросы жителей Сахалина и Курил. Вопросы для эфира заранее собирались через соцсети.

- Год был чудесный, - рассказал Валерий Лимаренко во время эфира. - Я познакомился с огромным количеством людей. Я полюбил Сахалин. Ни одного дня я не пожалел, что живу и работаю вместе с сахалинцами и курильчанами.