2019-12-06T23:33:17+03:00
Спорт

Алина Загитова: "Мне еще есть к чему стремиться, могла откататься лучше"

Олимпийская чемпионка Пхенчхана идет второй после короткой программы финала Гран-При 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова идет второй в финале Гран-При после первого проката.Алина Загитова идет второй в финале Гран-При после первого проката.Фото: REUTERS
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В пятницу, 6 декабря, в Турине прошли выступления женщин в финале Гран-При. Первые три места по итогам первого проката - у россиянок, которые представляют группу Этери Тутберидзе. И второй вслед за Аленой Косторной идет олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 года Алина Загитова. В свои 17 лет она смогла показать лучший результат в сезоне и после выступления поделилась впечатлениями от выступления:

- Я показала лучший результат в сезоне и этому очень рада. Однако, это не есть мое личное достижение, так что еще есть куда расти и к чему стремиться. Я чувствую, что могла бы кататься еще более качественно. Во время проката я была максимально скоцентрирована и поэтому чувствую, что после выступления была немного напряжена, - приводит слова Алины Загитовой пресс-служба ISU.

- Как вам поддержка зрителей сегодня в Турине?

- Здорово, когда зрители наслаждались нашим выступлением, потому что это означает, что вы все делаете правильно. Я получила в подарок красивый альбом, где было много пожеланий от фанатов. Он невероятно тяжелый!

- Каково тебе принимать участие в финале Гран-При на правах олимпийского чемпиона?

- Я уже забыла, что являюсь олимпийской чемпионкой. Все теперь для меня начинается с нуля. Сегодня просто хотела выйти и хорошо откатать программу.

- В чем для вас разница, если сравнивать финал Гран-При этого сезона и прошлого?

- Очень много факторов. Это и поддержка моих тренеров, моя хорошая подготовка к финалу, хорошо сплю и тренируюсь.

Произвольная программа у женщин в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года пройдет в субботу, 7 декабря. Начало прокатов - с 22:50 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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