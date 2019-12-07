Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция

В пятницу, 6 декабря, в Турине прошло первое выступление женщин в короткой программе. Первое место после этого проката захватила 15-летняя Алена Косторная. Следом за ней - Алина Загитова, чисто откатавшая свое выступление. А вот Александра Трусова - только пятая. "КП" рассказывает о главных моментах произвольной программы у женщин в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.

Время выхода на лед российских фигуристок в финале Гран-При 2019 в произвольной программе

Все наши девушки будут выступать последовательно в финале проката. Первой покажет свою силу Александра Трусова - она выйдет на лед в 23:18 по московскому времени и у нее будет третий стартовый номер. Анна Щербакова с четвертой стартовой позиции начнет представлять свою программу, начиная с 23:26 по московскому времени. Дальше - Алена Косторная. Она покажет свой прокат пятой и это будет в 23:33 по московскому времени. Закроет произвольную программу у женщин олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова. У нее - шестой стартовый номер и точное время выхода на лед - 23:41.

Стартовый порядок фигуристок произвольной программы на финал Гран-При 2019

1. Брэди Теннелл (США)

2. Рика Кихира (Япония)

3. Александра Трусова (Россия)

4. Анна Щербакова (Россия)

5. Алена Косторная (Россия)

6. Алина Загитова (Россия)

Положение фигуристок после короткой программы финала Гран-При 2019

1. Алена Косторная (Россия) – 85,45

2. Алина Загитова (Россия) – 79,60

3. Анна Щербакова (Россия) – 78,27

4. Брэди Теннелл (США) – 72,20

5. Александра Трусова (Россия) – 71,45

6. Рика Кихира (Япония) – 70,71

Прямая видеотрансляция произвольной программы финала Гран-При 2019 среди женщин

Старт соревнований намечен на 22.50 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала. После завершения выступлений - пресс-конференция с участием трех лучших фигуристок.

Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Женщины. Произвольная программа.