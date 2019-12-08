2019-12-08T00:27:23+03:00
Умные вещи

"От Куинджи до Айвазовского": В Москве состоялась презентация VR-проекта "Музей исчезнувших картин"

В Музее современной истории России зрителей познакомили с виртуальными реконструкциями уничтоженных, сожженных или украденных полотен русских художников
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Это первый в России виртуальный проект, который представляет из себя не только виртуальные репродукции, но и полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе утраченных шедевровЭто первый в России виртуальный проект, который представляет из себя не только виртуальные репродукции, но и полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе утраченных шедевровФото: СОЦСЕТИ
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В Москве в Музее современной истории России "РИА-Новости" презентовали уникальный виртуальный проект "Музей исчезнувших картин".

Ценителей искусства с помощью очков виртуальной реальности познакомили с 17 утраченными произведениями искусства - от древних икон до полотен великих русских художников XIX-XX веков, таких, как: Архип Куинджи, Аполлинарий Васнецов, Исаак Левитан, Илья Репин и Ивана Айвазовский.

Дело в том, что в разное время несколько красивейших полотен этих великих художников были случайно утеряны, украдены из российских музеев, сожжены вандалами или оказались пропавшими во время боевых действий в Грозном.

На презентации проекта искусствовед Наталья Вострикова выступила с лекцией на тему "Преступление против картин" и рассказала об основных причинах вандализма Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

На презентации проекта искусствовед Наталья Вострикова выступила с лекцией на тему "Преступление против картин" и рассказала об основных причинах вандализмаФото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Это первый в России виртуальный проект, который представляет из себя не только виртуальные репродукции, созданные с помощью нейросети, но и полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе утраченных шедевров.

- С помощью этого проекта вновь "зазвучали" утерянные полотна, в них проявился цвет. Возрожденные экспонаты приблизились к зрителю. Это журналистское исследование, перформанс и цифровое возрождение одновременно, - отметила заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева.

По задумке авторов проекта, интерактивные элементы должны раскрыть зрителю замысел художника и озвучить сюжет произведения.

Для репродукции утерянных полотен российские журналисты в течение нескольких лет работали с различными архивами, изучали каталоги Росохранкультуры, базу МВД и Интерпола. К слову, о большинстве утраченных картин не осталось ничего, кроме редких упоминаний в архивах.

Другим же полотнам "повезло" чуть больше: журналисты нашли записки и письма художников, в которых упоминались работы, фотографии полотен, эскизы. Именно с помощью них удалось восстановить утраченные работы великих русских художников.

К слову, каждый желающий может "прикоснуться" к утраченным полотнам великих художников, узнать их печальную историю исчезновения. Для этого нужно скачать приложение РИА.Lab (для iOS или Android). Вам понадобятся очки виртуальной реальности или обычный кардборд. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу "Музея" необходимо использовать наушники. Во время виртуальной экскурсии нужно обращать внимание на специальные иконки и подсказки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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