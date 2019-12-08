2019-12-08T02:18:48+03:00
Звезды

Антонио Бандерас назван лучшим европейским актером

В Берлине состоялась 32-я церемония вручения Европейских Кинонаград
Стас ТЫРКИН
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В Берлине состоялась 32-я церемония вручения Европейских КинонаградВ Берлине состоялась 32-я церемония вручения Европейских КинонаградФото: REUTERS
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Антонио Бандерас был справедливо признан лучшим европейским актером за роль альтер-эго Педро Альмодовара в его фильме «Боль и слава». Это второй значительный приз в карьере Бандераса, ранее получившего приз Каннского фестиваля за роль, подводящую итог всему, что он сделал в кино у главного режиссера своей жизни.

Симметричной женской награды удостоена англичанка Оливия Колман, виртуозно сыгравшая страшную, глупую и больную, но все еще похотливую английскую королеву Анну в исторической сатире Йоргоса Лантимоса «Фаворитка», за которую она в начале года отхватила и обычного «Оскара». Грек Лантимос награжден европризом как лучший режиссер. Его «Фаворитка» стала главным триумфатором церемонии: ее назвали не только лучшим европейским фильмом уходящего года, но и лучшей европейской комедией, а также отметили за лучшую операторскую работу, костюмы, грим и монтаж.

Француженка Селин Сьямма отмечена как лучший сценарист за поставленный ею костюмную камерную психодраму «Портрет молодой женщины в огне», считающуюся современным феминистским манифестом.

Европейским открытием-2019 стали «Отверженные» - энергичная криминальная драма чернокожего дебютанта Ладжа Ли дает картину реальной жизни на парижской окраине, куда редко ступает нога «белого человека».

Антонио Бандерас получал награду по видеосвязи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антонио Бандерас получал награду по видеосвязиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Приз за европейский вклад в мировое кино вручили французской кинозвезде Жюльетт Бинош и немецкому режиссеру Вернеру Херцогу. «Выбор народа» пал на польскую драму «Холодная война», а лучшим евросериалом назвали «Вавилон Берлин» компании Тома Тыквера. Российское кино представляла молодая актриса Виктория Мирошниченко, номинированная за главную роль в фильме Кантемира Балагова «Дылда».

ИСТОРИЯ «ЕВРО-ОСКАРА»

Европейский брат «Оскара» вручается с 1988 года. Именно в этом году в Берлине была основана Европейская Киноакадемия, озабоченная пропагандой кинематографа Старого света и объединяющая ныне около 2300 кинематографистов со всего континента. Они-то и голосуют за главный континентальный киноприз. Первым президентом Академии был Ингмар Бергман, с 1996 года его место занимает Вим Вендерс. Ежегодно Киноакадемия вручает свои призы по всем основным кинематографическим номинациям. Сначала приз именовался «Феликсом» - в честь каннского кафе, в котором Вендерсу сотоварищи пришла в голову счастливая мысль создать европейский аналог «Оскара». Но название «Феликс» продержалось недолго. Скоро награда стала именоваться Призом Европейской Киноакадемии, а в просторечии - Евро-Оскаром. Ее лауреатами в главной номинации «за лучший европейский фильм» становились в разные годы такие картины, как «Короткий фильм об убийстве» Кшиштофа Кесьлевского и «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера, «Амели» Жан-Пьера Жёне, «Головой о стену» Фатиха Акина и «Гоморра» Маттео Гарроне, «Поговори с ней» и «Всё о моей матери» Педро Альмодовара, «Белая лента» и «Скрытое» Михаэля Ханеке…. Награды вручаются каждый второй год в штаб-квартире Европейской Киноакадемии — Берлине.

Восходящая звезда европейксого кино Ладжа Ли Фото: REUTERS

Восходящая звезда европейксого кино Ладжа ЛиФото: REUTERS

НАШИ НА «ЕВРО-ОСКАРАХ»

Самый большой урожай европейских призов наши кинематографисты собирали во времена перестройки. В 1989 году сценаристка Мария Хмелик удостоилась награды за «Маленькую Веру». В 1990-м лауреатом в номинации «лучшая мужская роль» стал Дмитрий Певцов за работу в эпопеи Глеба Панфилова «Мать», а «европейским сценаристом года» - Виталий Каневский за литературную основу своей знаменитой картины «Замри, умри, воскресни». Каневский был назван и «европейским открытием года», а тогдашний Союз кинематографистов получил коллективный почетный приз за деятельность, осуждаемую нынешним его руководством. В 1993 году награда, тогда еще именуемая «Феликсом», нашла своего героя в лице Никиты Михалкова. Он был отмечен за фильм «Урга». В 1996 году за сценарий «Кавказского пленника» вознаградили Сергея Бодрова с соавторами, а в 2003 году «открытием года» было названо «Возвращение» Андрея Звягинцева. Гуру авторского кино Александр Сокуров был удостоен приза Европейской киноакадемии за творческий вклад.

Интересно, что чаще всего Россию на «Евро-Оскарах» представляли кинооператоры. Номинации получали оператор Сергей Трофимов за «Монгола» Сергея Бодрова, Михаил Кричман за «Изгнание» Андрея Звягинцева, Максим Дроздов и Алишер Хамидходжаев за «Бумажного солдата» Алексея Германа-младшего, Павел Костомаров за «Как я провел этим летом» Алексея Попогребского. Михаил Кричман завоевал-таки ЕвроОскара за лучшую операторскую работу за «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, как и Евгений и Саша Гальперины - за лучшую музыку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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