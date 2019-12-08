Шампанское без пива — деньги на ветер: эксперты назвали самый новогодний напиток

Больше всего к праздникам россияне покупают пива. Это треть всех предпраздничных закупок алкоголя. Шампанское — только на втором месте. А водка в тройку лидеров даже и не вошла. На третьем месте — вино. Такие данные приводятся в исследовании сервиса по выбору потребительских товаров Rate&Goods.

Недавно результатами своего исследования новогодних закупок поделилась другая компания — Nielsen. Там победило все-таки традиционное шампанское (вариант — игристое вино). О своем желании купить к Новому году именно этот напиток заявили 84% россиян.

В принципе, противоречия тут нет. В Nielsen изучали, что будет у наших граждан конкретном на новогоднем столе. А в Rate&Goods — все предпраздничные закупки. И тут лидерство пива особо не удивляет. Гулять на Новый год придется не один день, а многие запасаются сразу на все каникулы — чтобы никуда не бегать. А в последние годы именно пиво стало, исходя из объемов его продаж, самым популярным алкогольным напитком в России. По данным платформы фискальных данных «Такском» на сентябрь (анализировались миллиарды кассовых чеков по всей стране), на втором месте по продажам вино, только на третьем — водка. Правда, самогон, как нелегальную продукцию, не считали.

Чем затариваются россияне перед зимними каникулами

пиво — 34%

шампанское — 14,9%

вино — 12,5%

водка — 10,9%

коньяк — 5,4%

виски — 3,3%

вермут — 1,9%

ром — 1,3%

(По данным Rate&Goods, учитывались голоса пользователей соответствующего приложения)