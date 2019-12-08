Папа Римский молится за успех "нормандской встречи"

Накануне долгожданных переговоров в Париже по Украине Папа Римский Франциск объявил, что ожидает их с сильной молитвой.

- Завтра в Париже состоится встреча президентов Украины, России, Франции и федерального канцлера Германии, известная как "нормандский формат", для поиска решений болезненного конфликта, идущего уже годы на Восточной Украине. Сопровождаю эту встречу молитвой, сильной молитвой, потому что там нужен мир. И призываю вас сделать то же самое, чтобы эта инициатива политического диалога помогла принести плоды мира и справедливости той территории и ее населению, - приводит РИА Новости слова понтифика из воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Напомним, 9 декабря за стол переговоров сядут Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Это первый за три года саммит "нормандского формата" на высшем уровне.

Что касается главы Римско-католической церкви, то он неоднократно поднимал тему Донбасса на разных уровнях и объявлял сбор пожертвований в помощь местному населению.