Названы худшие фильмы 2019 года

Эксперты американского журнала Variety назвали худшие фильмы уходящего года.

По мнению кинокритика Питера Дебружа лидером антирейтинга является фильм «Дамбо». Картину Тима Бертона он назвал «причудливым карнавалом, на котором жестокие люди издеваются и глумятся над виртуальными животными».

Дебружа считает, что в «Стекле» Найта Шьямалана после «почти двух часов утомительного наращивания грандиозного противостояния оно утонуло в неглубокой луже». Следующими в его антирейтинге идут «Лакиша» Джереми Савилла, «Море соблазна» Стивена Найта и «Yesterday» Дэнни Бойла, который он назвал безвкусной фантазией.

Критик Оуэн Глиберман на первое место своего антирейтинга поставил «Люди в черном: Интернэшнл» Гэри Грея, который он считает «скучным, бездушным и жадным». «Рождество на двоих» с Эмилией Кларк эксперт назвал «приторным» фильмом, который «заставил заткнуть уши» даже лежащему в могиле Джорджу Майклу.

В свой список Глиберман включил и картину Тарантино «Однажды в… Голливуде», после которой он «почувствовал себя преданным», а также Байопик Элтона Джона «Рокетмен» Декстера Флетчера и «Проклятие Аннабель 3» Гари Добермана.

Напомним, как писал сайт kp.ru, антирейтинг прошлого года, составленный американским журналом The Hollywood Reporter возглавил фильм «Кодекс Готти» Кевина Конноли. Вторую и третью строчки заняли «Робин Гуд: Начало» Отто Батхерста и «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули, соответственно.