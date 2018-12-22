Названы худшие фильмы 2018 года

СЕГОДНЯ 11:31 2018-12-22T11:31:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты американского журнала The Hollywood Reporter назвали худшие фильмы уходящего года.

По мнению кинокритиков, лидером антирейтинга является картина Кевина Конноли «Кодекс Готти», главную роль в которой исполнил Джон Траволта. Вторая строчка досталась ленте Отто Батхерста «Робин Гуд: Начало»: эксперты сочли этот фильм настолько плохим, что даже призвали его создателей «публично покаяться». А замыкают первую «тройку» самых неудачных кинокартин «Пятьдесят оттенков свободы» Джеймса Фоули.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре журнал Time составил рейтинг лучших фильмов 2018 года: возглавил его триллер «Убивая Еву». А незадолго до этого американский портал Vulture назвал лучшие хорроры, вышедшие в прокат в этом году.