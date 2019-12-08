Тедеско: Сегодня получился по-своему сумасшедший матч, "Ростов" пробил 5 раз и забил 4!

Футболисты "Спартака" сыграли неудачно последний матч в календарном 2019 году. Они уступили в поединке 19 тура "Ростову" со счетом 1:4. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско подвел итог этой встрече в Тушино, после которой "красно-белые" ушли на зимний перерыв в сезоне.

- Безусловно, мы расстроены этим поражением. 1:4 дома - серьезный счет. Сегодня игра получилась немного сумасшедшей - "Ростов" пробил по нашим воротам 5 раз, а забили 4 гола. А у нас я не знаю сколько было, и забили только один. Много наших ударов заблокировал. Но при всем исходи считаю, что счет завышен и несправедлив. Прошли семь недель работы здесь, впереди сборы. Надеюсь, проведем много плодотворной работы в перерыве чемпионата.

- Почему Крал играл в центре обороны сегодня? В команде был только один номинальный защитник!

- Поясню наш замысел. Мы знали, что "Ростов" будет нас высоко прессинговать - тремя нападающими. И мы хотели выходить из прессинга за счет лишних игроков. И я считаю, что Алекс провел хорошую игру. Жиго и Кутепов сегодня не смогли сыграть из-за желтых карточек. Умяров провел достойный матч. Он играл смело, ошибся. Это не проблема. Все могут ошибиться, но главное - достойно сыграть.

- Есть ли претензии к игрокам по самоотдаче?

- Не соглашусь. Сегодня была хорошая игра и все выложились по полной. У нас было много моментов, или же - моментов для создания моментов. Сегодня было соревнование - кто больше ошибется. У нас было много подходов. Но эффективность этой игры - на табло. В плане создания моментов для взятия ворот.

- Легко вы футболисты воспринимают смену схемы и ролей в команде?

- Вопрос про схему игры вечный! У нас молодые и голодные футболисты. Запомнить, как играть при двух схемах... Бакаев провел на новой позиции. Смена схемы для нашей команды не является проблемой.

- В 7 матчах вы набрали 8 очков, что довольно скромный показатель. Сравните команду тогда, когда только приняли и сейчас.

- На самом деле я думаю, что это работа журналистов давать оценку моей работе. Я приму все, что напишите, хоть русского языка и не понимаю. 8 очков - это не очень много. Нужно было выигрывать у "Урала", "Рубина". Я работаю тут всего 7 недель, и за это время был перерыв на сборы. И в конечном итоге было 4 полноценных рабочих недели - это не так много, чтобы глобально что-то создать.

- Когда последний раз "Открытие Арену" посетил Олег Романцев, то Олег Кононов подал в отставку. Сегодня Романцев был. Вы остаетесь?

- Хороший вопрос и хорошая комбинация. Я думаю, что все же этот вопрос вам нужно задать другим ребятам.