2019-12-08T22:10:36+03:00
Звезды

"Таривердиев привел нечесаную молодую девицу": Дочь Рязанова рассказала, как Пугачева попала в "Иронию судьбы"

Филолог и киновед поделилась в соцсетях воспоминанием о примадонне
БУЛКИН Владимир
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Алла Пугачева на сцене, 1981 год. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/.Алла Пугачева на сцене, 1981 год. Фото Виталия Созинова /Фотохроника ТАСС/.
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Единственная дочь режиссера Эльдара Рязанова, филолог и киновед Ольга Рязанова, поделилась в соцсетях воспоминанием об Алле Пугачевой: "...вспомнила, как папа, однажды вернувшись с работы, рассказывал, что Таривердиев привел нечесаную молодую девицу в мини-юбке и сказал, что она сможет хорошо исполнить песни". Ольга Рязанова отметила, что тогда, в 1975 году, Эльдар Рязанов ничего не знал про певицу: "на пару с Микаэлом они приложили огромные усилия, чтобы сдержать её темперамент, втиснуть в рамки и получить интеллигентное, а не вульгарно-эстрадное исполнение".

Рязанова ответила и на вопрос о том, почему Пугачева больше не исполняла песен из "Иронии судьбы": "после того, как фильм вышел, она пыталась петь эти песни в концертах, но уже в своей разухабистой манере а-ля Арлекино, и Таривердиев запретил ей их исполнять".

В ответ на пост фолловеры Рязановой вспомнили и другие истории с участием Пугачевой. Кто-то вспомнил, как Пугачева, будучи никому неизвестной рыжей девицей, давала уроки фортепиано. А кто-то - привел воспоминание Василия Аксенова, рассказывавшего, что Пугачеву хотели взять на роль певицы в фильме "Центровой из поднебесья" по его сценарию, но писатель не захотел. Потому от Пугачевой в фильме только фонограмма.

Однако Рязанова подчеркнула, что ее пост - совсем не антипугачевский, а просто воспоминание, вызванное просмотром передачи "Сегодня вечером", приуроченной к выходу фильма "Тот самый концерт". "Мне она всегда нравилась и сейчас интересна. Вот это искусство жить!", - отметила Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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