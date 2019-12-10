«Мы строим супер-курорт»: На Алтае обсудили будущее горнолыжного комплекса «Белокуриха-2»

«Белокуриха-2» - первый со времен СССР курорт, который строится с нуля рядом с уже действующим курортом федерального значения - Белокурихой. Комплекс с горнолыжными трассами возводится в живописных алтайских горах на высоте 600-800 метров над уровнем моря. Как в ближайшие годы будет развиваться курорт, 6-7 декабря обсудили участники первого Межрегионального инвестиционного форума. Конференция собрала представителей бизнеса, власти, туриндустрии и спорта. Главными темами дискуссий стали развитие спортивных направлений «Белокурихи-2» и привлечение инвестиций. «Комсомолка» подвела основные итоги форума.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ

Идею провести бизнес-встречу для потенциальных инвесторов поддержал сначала губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а затем и советник президента РФ Игорь Левитин, который этим летом осмотрел строящиеся объекты курорта. На форум в Белокуриху приехали представители Правительства Алтайского края, Федерального агентства по туризму и Ассоциации стратегических инициатив, инвесторы из Москвы, Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей.

Проект «Белокуриха-2» задумывался как субкластер: две трети финансовых средств в его строительство вложили бизнес-инвесторы, одну треть - государство по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма до 2018 года». С 2011 года на «Белокуриху-2» было выделено около 3 млрд рублей. Из них 1,7 млрд - средства федерального бюджета. В прошлом году на Мишиной горе построили горнолыжные трассы и подъемник, и 30 ноября этого года здесь стартовал туристический сезон.

По проекту, горнолыжный комплекс полноценно заработает через несколько лет. Работы на другом склоне - Глухариной горе - инвесторы планируют начать в 2020 году. На «Белокурихе-2» уже проложены основные коммуникации: линия электропередач и подстанция, газопровод, водопровод. Минувшим летом на «Мишиной горе» построили волейбольную площадку: летом на ней будут играть в мяч, а зимой — заливать каток. Рядом появились кафе, зоны отдыха и барбекю. Осенью, перед горнолыжным сезоном, в комплексе открылся сервисный центр с прокатом горнолыжного оборудования, а также заработал паб с террасой.

На форуме неоднократно подчеркивалось: правительство Алтайского края готово финансово поддержать будущих инвесторов курорта. Меры поддержки могут быть самыми разными – от субсидирования части процентной ставки по кредитам до финансирования затрат на подключение к инженерным сетям и на приобретение нового технологического оборудования.

30 ноября на "Белокурихе-2" официально открыли горнолыжный сезон. Фото предоставлено правительством Алтайского края.

ДОРОГИ НА МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Одна из главных новостей, прозвучавших на форуме, - в 2020 на курорте «Белокуриха-2» построят асфальтовые дороги на общую сумму более 1 млрд рублей. Из этой суммы 880 млн уже выделил федеральный бюджет. Об этом рассказал начальник управления по туризму Алтайского края Евгений Дешевых.

- На ближайшие три года запланировано строительство двух дорог из центральной части площадки «Белокуриха-2» к горам Мишина и Глухариная. На строящемся курорте уже есть объекты питания и спорта, горнолыжная трасса. С целью снижения финансовой нагрузки на будущих инвесторов правительство края приняло решение о строительстве внутриплощадочных коммуникаций за счет региональных средств. На это в краевой адресной инвестиционной программе зарезервировано 66 млн рублей, - отметил Евгений Дешевых.

По словам заместителя гендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олега Акимова, хорошие дороги дадут «зеленый свет» активному развитию курорта.

- Мы давно просили дорогу на Мишину гору. Фактически за свой счет мы сделали подготовку дороги, направление. Мы очень рады, что власти не обошли стороной и второе направление — к горе Глухариной, которая заработает как курорт в ближайшие годы, - подчеркнул Олег Акимов. - Таких дорог в самой Белокурихе нет. Для нас это подарок. Мы строим супер-курорт!

АЭРОПОРТ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ

Некоторые участники форума предложили не ограничиваться одним только строительством дорог и заложить в проект создание аэропорта. За эту идею, в частности, высказался депутат Госдумы, президент Союза биатлонистов России, олимпийский чемпион Владимир Драчев. По его мнению, транспортная доступность решит проблему загрузки не только «Белокурихи-2», но и основного курорта Белокуриха. Строительство аэропорта между Бийском и Белокурихой сократит путь туристов и сделает оба курорта более популярными.

- Одно из предложений - развитие транспортной инфраструктуры, рассмотреть для края возможность создания аэропорта, - подчеркнул Владимир Драчев. - Между Бийском и Белокурихой есть маленькое поле, которое могло бы стать аэродромом, чтобы не ездить 150 километров из ближайших аэропортов Горно-Алтайска и 300 километров из Барнаула. Транспортная доступность - фактор, который будет для инфраструктуры решающим. Мы сразу получим сокращение транспортного плеча для доставки грузов и чартерных рейсов.

Как считает Владимир Драчев, туристам гораздо комфортнее прилететь сразу на курорт на самолете, чем ехать из областного центра четыре часа на автобусе. В перспективе «Белокуриха-2» может стать базой для подготовки российской сборной по биатлону к Олимпиаде-2022 в Пекине. Курорт, расположившийся на высоте 800 метров над уровнем моря, идеально подходит для тренировок нашей сборной по высоте и климату.

- Здесь могут быть созданы все условия для тренировок, сборной необходима высота - в СССР было много таких объектов, а сейчас мы работаем на равнине, а в Европе соревнуемся на высоте от 800 до 1,6 тысячи метров, - рассказал президент Союза биатлонистов России. - Когда спортсмен приезжает на высоту, получается дисбаланс, а итальянцы и французы спускаются с высоты и соревнуются с нами. Надо смотреть на перспективу «Белокурихи-2» как площадки для общей подготовки команды и для подготовки к олимпиаде в Пекине.

В перспективе «Белокуриха-2» может стать базой для подготовки российской сборной по биатлону к Олимпиаде-2022 в Пекине. Фото предоставлено правительством Алтайского края.

IT-РЕЗИДЕНЦИЯ

Еще одно перспективное направление развития «Белокурихи-2» - современные технологии. Одной из площадок курорта в будущем может стать IT-резиденция. Такой проект уже существует, и руководство курорта обсуждает его с потенциальными инвесторами. По словам Олега Акимова, сейчас в «Белокурихе-2» развиваются четыре основных направления: оздоровительное, туристическое, экологическое и спортивное. К ним вполне может добавиться еще одно. Крупнейшие IT-компании сегодня создают для сотрудников рабочие пространства в экологически чистых местах – во всем мире это один из самых популярных трендов.

- Почему нет? На «Белокурихе-2» достаточно места. Мы предложили нескольким компаниям рассмотреть эту идею, сейчас она широко обсуждается, – рассказал Олег Акимов.