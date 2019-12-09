2019-12-09T02:23:09+03:00
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Анна Ковальчук: Кто же знал, что у следствия будет еще столько тайн?

В эфир выходит 19-й сезон детективной саги «Тайны следствия», в которой актриса вновь играет главную роль
Егор АРЕФЬЕВ
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В новых сериях Швецова вернется к привычному темному цвету волос и, возможно, встретит свою любовь. Фото: Канал «Россия 1»В новых сериях Швецова вернется к привычному темному цвету волос и, возможно, встретит свою любовь. Фото: Канал «Россия 1»
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Сотрудница Следственного комитета Мария Швецова возвращается к исполнению служебных обязанностей. Впереди новые трупы, новые злодеи и, возможно, новая любовь.

- Могли вы представить в 2000 году, когда съемки стартовали, что «Тайны следствия» затянутся почти на 20 лет?

- Нет, конечно. Нам сказали, что это будет небольшой сериал, сняли всего четыре серии. Кто ж знал, что это продлится так долго? У меня уже дочь выросла за это время.

- Помните первый съемочный день?

- Это был январь, самое холодное время в Питере. Мы по сюжету толкали машину вдоль какой-то трассы, ехали на эксгумацию на кладбище. И рядом со мной сидел мой друг Андрей Шарков (судмедэксперт Панов) и плакал: «За что мне это?!» А режиссер ответил: «За деньги, Андрюша».

Было трудно. Помню пилотные серии, я еще забеременела и думала: «Слава богу, все это закончилось».

- Теперь выходит 19-й сезон. Как визуально меняется Швецова?

- В прошлом сезоне я была блондинкой. Мне хотелось этого 19 лет! И вот я совершила революцию, а продюсеры меня поняли: «Ты лучше других чувствуешь этот сериал. Перекрашивайся».

- Вечером вы играете в театре, утром едете на съемки раскапывать трупы. Как жить в таком дисбалансе?

- Никакого дисбаланса нет. У меня есть еще куча дел в перерывах между работой. И самое главное - время, которое я провожу с семьей, это недолгий, но насыщенный и глубокий отрезок. Когда мне нужно позаботиться о старшей дочери, младшего сына собрать в школу и проверить уроки, а еще у нас четверо домашних питомцев. Приготовить еду, прибрать в доме, следить за тем, чтобы было чисто. Вот это моя главная работа.

Злата уже давно играет в «Тайнах» вместе с мамой, но становиться актрисой не планирует. Фото: Канал «Россия 1»

Злата уже давно играет в «Тайнах» вместе с мамой, но становиться актрисой не планирует. Фото: Канал «Россия 1»

- Как-то вы говорили, что ваша дочь, которая в сериале тоже играет дочь вашей героини, не любит съемки. А сейчас?

- Злата любит сниматься, потому что у нее есть друг - конь, которого надо содержать, поэтому гонорары уходят в основном на него. Но нельзя сказать, что она горит актерской профессией, иначе она бы пошла учиться в театральный вуз, а не на юридический факультет с изучением китайского языка.

- Сын раньше занимался дзюдо...

- После дзюдо Добрыня занимался акробатикой на батуте, а теперь играет в большой теннис. И в «Динамо» у него практически профессиональные тренировки по баскетболу.

«Тайны следствия-19». Понедельник - пятница, 21.00. Первый

ИСТОЧНИК KP.RU

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