Хотите составить здоровое меню? Ориентируйтесь на «Светофор»!

ОЖИРЕНИЮ - НЕТ, АКТИВНОМУ ДОЛГОЛЕТИЮ - ДА

Сегодня в двух случаях из трех смерть человека наступает от заболевания, связанного с неправильным питанием. Ожирение может забирать от 3 до 15 лет жизни. На полках магазинов очень широкий выбор товаров, среди них не всегда очевиден выбор того, что полезно и безопасно для организма. Поэтому многие потребители выбирают то, что вкусно и сытно. Как правило, такие продукты избыточно содержат сахар, насыщенные жиры и соль. Заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, остеопороз, некоторые формы злокачественных новообразований и, конечно же, ожирение - все это результат неправильного питания.

Проблемы для России не уникальны, это общемировая проблема. В странах Европы от ожирения страдает от 15 до 25% взрослых. Показатели среди несовершеннолетних тоже приближаются к этим цифрам. В России более 60% детей избыточно потребляют насыщенные жиры, соль и добавленные сахара. А в рационе более 41% детей не хватает овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов.

Все это связано не с покупательной способностью, а с культурой питания, отмечают эксперты. Если человек будет понимать, что именно содержится в продукте и как это будет воздействовать на его здоровье, он сможет сделать правильный выбор.

С 1 июня 2018 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустила добровольную программу «Светофор» по маркировке пищевых продуктов. Ожидается, что уже с 2022 года темп прироста показателя «заболеваемость ожирением» снизится в 2 раза.

Первыми добровольными участниками проекта стали компании по производству безалкогольных напитков. На этикетках разместили цветовую индикацию, в которой подробно указано общее содержание жиров, добавленного сахара и соли на

100 г продукта. С того момента к «Светофору» подключились и другие компании. Проект не ограничен по времени, поэтому производители могут в любой момент начать маркировать свою продукцию.

НА ЗАМЕТКУ

Недобросовестным производителям - штраф

Ответственность за соответствие маркировки реальному составу продукта лежит на производителе. Если выяснится, что покупателя вводят в заблуждение, компанию ждет штраф.

«Если маркировка нанесена неправильно и зеленым промаркирован продукт, который не соответствует требованиям в соответствии с методическими рекомендациями, то такое действие подлежит административному наказанию», - пояснила журналистам глава Роспотребнадзора.

А КАК У НИХ

Подобная маркировка существует в США, Великобритании, Финляндии и других странах. Причем в Америке она с 1994 года обязательна.

Внедрение цветовой маркировки соответствует мировым трендам и поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Как правильно рассчитать свой рацион, чтобы не переедать

Роспотребнадзор совместно с ФИЦ питания и биотехнологии в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» разработали три закона правильного питания.

Закон первый. Количество потребляемых калорий должно соответствовать количеству затрачиваемых. Человек должен съедать столько, сколько он расходует. Если съедает больше - получает ожирение. Если меньше - дефицит витаминов и массы тела, слабость и снижение работоспособности. Но как считать расход калорий? Можно с помощью несложных формул, они доступны в интернете. Есть множество приложений для смартфонов. Это будет не точный, но очень приближенный к вашему реальному показатель. Точный показатель можно посчитать только с помощью специального оборудования - пройти исследование в одном из кабинетов здоровья или в консультативно-диагностическом центре. Самый точный, буквально до калории, вид исследования - определение основного обмена. Человек на сутки госпитализируется, и ему выполняются определенные манипуляции. Такие исследования проводят для профессиональных спортсменов.

Закон второй. Питание должно отвечать всем потребностям организма. Для этого есть утвержденные в 2008 году Нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Кстати, там же есть таблицы по приблизительной калорийности. Эти нормы содержат информацию о том, сколько белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ нужно в сутки потреблять людям в зависимости от пола, возраста и уровня физической активности. Усредненные нормы таковы: 15% потребляемых калорий должно быть представлено белками, 30 - 35% - жирами, 50 - 55% - углеводами.

Закон третий. Еда должна быть разнообразной. Существует довольно широкий спектр витаминов и минеральных веществ, который недостаточно изучен, их роль в организме не до конца понятна, но они также должны быть представлены в питании. Чем более разнообразен рацион, тем больше вероятность у человека получать с пищей все необходимые питательные вещества.

КОМПЕТЕНТНО

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора:

- Индикация разработана в соответствии с рекомендациями Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Предложена удобная и понятная маркировка, которая позволяет определить, сколько в продукте содержится жиров, сахара, насыщенных жиров и соли. Причем приводится количество не только из расчета на 100 г (или мл), но и на порцию (то есть 250 г или мл).

Например, потреблять соль более 5 г в сутки опасно. У сахара безопасный лимит - 50 г в сутки, включая сахара, которые есть в свежих овощах и фруктах. Жира можно безопасно потреблять до 65 г, насыщенных жиров - до 20 г в сутки.

Если 100 мл сладкого газированного напитка содержит более 7 г сахара, это уже превышение нормы, красный цвет в маркировке «Светофор».

«Зеленым цветом помечены продукты, которые можно есть практически без ограничений, в разумных, безусловно, пределах, - объясняет глава Роспотребнадзора Анна Попова. - Желтым - продукты, которые стоит покупать и употреблять, внимательно соотнося их с состоянием своего здоровья. А красным - продукты, в которых обязательно нужно посчитать, полезно ли это мне и сколько мне можно этого съесть».

В маркировке также указывается энергетическая ценность (калорийность) продукта с учетом суточной нормы потребления.

В планах также создание мобильного приложения, которое поможет быстро определять, насколько ценен и безопасен продукт в рационе потребителя.

СКАЗАНО!

«Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления. Роспотребнадзор уделяет особое внимание полноценности рациона и безопасности пищевых продуктов. Порционный подход в маркировке удобен и востребован потребителями, позволяет быстро и точно определить пищевую ценность продукта и сделать осознанный выбор, что способствует увеличению числа людей, сделавших выбор в пользу здорового питания».

КСТАТИ

Потребителям маркировка нравится

По данным исследования ВЦИОМа, более 80% процентов покупателей поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов. При этом половина опрошенных верит в то, что «Светофор» поможет им ориентироваться при выборе продуктов для сбалансированного питания и состояние их здоровья в результате улучшится.