Личный опыт: А не стать ли мне профессиональной моделью

«Я очень боялась пенсии, - признается пермячка Ирина Воздвиженская. - Боялась выключиться из активной жизни, стать никому не интересной и не нужной. А теперь мне так много надо успеть!»

Ирина работает в министерстве социальной защиты Пермского края. Этим летом ей исполнилось 55 лет. Вроде бы пора думать о пенсии, внуках и семечках на лавочке. Но нет…

САМАЯ ВОЗРАСТНАЯ В МИНИСТЕРСТВЕ

- У нас в министерстве я самая возрастная. Мне нравится моя работа. Но на общих оперативках на фоне молодых сотрудниц я смотрюсь, как доисторический ящер. И не скажу, что я знаю или умею меньше, чем они. Но после 55 я начала задумываться - а что дальше? Конечно, меня не выгонят. Но все равно, рано или поздно я должна буду уйти. Вопрос - куда я пойду? Да, у меня есть и силы, и энергия. Но после 45 лет найти работу не всегда просто.

И тут я узнала про бесплатную программу переобучения, которую предлагают в центре занятости. Там есть программы для пенсионеров и предпенсионеров. Курсов - десятки, начиная с компьютерной грамотности.

ПЕРЕУЧИЛАСЬ НА ЛОГОПЕДА

Неработающим предпенсионерам во время обучения выплачивается стипендия - больше 12 тысяч рублей в месяц. Если работаешь - стипендию не дают, зато можно учиться дистанционно. Я решила дистанционно учиться на логопеда. Еще не успела закончить курсы, а меня уже позвали на работу в региональное отделение Красного Креста. Как-то в разговоре обмолвилась, что посещаю курсы, мне сказали: «Ира, нам позарез необходим логопед».

Так что запасной аэродром у меня уже есть. Это дает мне стабильность и уверенность. А для женщины в моем возрасте уверенность в жизни - пожалуй, самое главное.

«ВРЕМЯ БАБУШЕК В ПЛАТОЧКАХ ПРОШЛО»

Рубеж в 55 лет заставил задуматься о том, как я выгляжу. Время бабушек в платочках прошло. Зато посмотришь сейчас на какую-нибудь молодящуюся пенсионерку: тени синие в пол-лица, румяна на щечках и помада, которая собирается в морщинках на губах. Она не знает, как по-другому краситься. Как во времена молодости начала синие тени накладывать, так и продолжает. И никто ей не подсказал, что в нашем возрасте надо уже иначе.

Поэтому на участие в конкурсе красоты «Королева серебряного возраста» для дам за 50 я решилась в качестве эксперимента. Из того же чувства неуверенности: а что завтра?

Ирина Воздвиженская завоевала корону вице-королевы на конкурсе красоты «Королева серебряного возраста» для дам за 50. Фото: личный архив

«БЕГЕМОТИК, КОТОРЫЙ ТАНЦУЕТ ЛАТИНУ»

Я прошла предварительный отбор, а затем было два с половиной месяца изнурительных занятий - дефиле, танцы, стиль и актерское мастерство. В последние годы я превратилась в бегемотика весом в 88 килограммов. Бегемотик, который танцует латину, - это еще то зрелище. На тренировках начала сбрасывать вес. За два месяца похудела на семь кило, стала чувствовать себя намного легче.

Несколько раз у меня было желание плюнуть на все и сбежать с этого конкурса. Ни на что не хватало времени. Но это был эксперимент, который я ставила на себе.

«КАБЛУКИ НЕ ПОДПИЛИВАЛИ, НО ЗАВИДОВАЛИ»

В финале нас было 16 участниц, самой старшей - 68 лет. Соперничества не было до последнего момента. Но в день конкурса девочки начали биться за корону всерьез. Конечно, каблуки не подпиливали и толченое стекло в туфли не подбрасывали.

Просто перестали поддерживать друг друга, перестали говорить комплименты: «Как ты хорошо выглядишь». Все очень нервничали, был настоящий психоз - вдруг не успею переодеться. А мы должны были переодеваться шесть раз. И если тебе некому застегнуть молнию на платье, никто не поможет.

КОРОНА ВИЦЕ-КОРОЛЕВЫ

В итоге я завоевала корону вице-королевы и приз зрительских симпатий. Но самое главное, я по-другому стала смотреть на жизнь, стала свободнее. Этот конкурс дал мне уверенность в себе. И понимание, что банальная фраза «Жизнь не заканчивается в 55» - абсолютно правильная. Я сейчас уверена в том, что невозможного не бывает, - я могу все. И ничего не боюсь.

ПАТЕНТ НА СОУС

Во время конкурса был и кулинарный поединок. Всю жизнь я думала, что умею готовить. Там поняла - не умею. Есть у меня фирменное блюдо - курица. Но курица, она и есть курица, как ее ни приготовь. Чем удивлять? А конкурс проходил в ресторане, и подача должна

быть соответствующей. Другие участницы такую красотищу творили - какие-то необыкновенные торты или голубое желе, по которому плывут белые лебеди.

И тогда я решила приготовить свой фирменный кисло-сладкий соус к мясу из ревеня. Но где найти в конце октября ревень? Муж нашел в самом дальнем уголке огорода на даче кустик ревеня. Хватило только на одну порцию соуса.

А потом мне предложили взять патент на этот соус. Мой муж раньше преподавал в военном училище. Его выпускники служат в Москве, в академии Министерства обороны. Они рассказали, что в армии в пайки, которые выдаются на полевые выезды, входят в том числе и упаковочки всяких соусов - майонез, кетчуп. Почему бы не использовать мой соус, в котором куча полезных микроэлементов и витаминов. Сейчас мы собираем документы, чтобы запатентовать соус «Воздвиженский».

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

В общем, после 55 я начала вести очень активную жизнь. На днях мне подруга прислала стихотворение: «Первую молодость нам дарят, а вторая - это наша собственная заслуга». Вот у меня сейчас как раз вторая молодость и наступила.

Я записалась на экспресс-курсы по стилю, подбору гардероба и макияжу. Планирую дальше худеть. И думаю, а чем черт не шутит - может, мне начать карьеру профессиональной модели. Сейчас возрастные модели очень популярны.

НА ЗАМЕТКУ

С 2019 года в России стартовал федеральный проект «Старшее поколение»

Его цель - поддержка, повышение качества жизни людей старшего возраста и продление здорового периода жизни. Федеральный проект «Старшее поколение» входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года.

В 2019 - 2024 годах благодаря национальному проекту «Демография» во всех 85 регионах нашей страны будут работать региональные программы, направленные на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни россиян. Кроме того, будет формироваться система мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма и снижение потребления алкоголя.

Важно: с 2020 года бесплатное обучение смогут пройти граждане от 50 лет, а не только предпенсионного возраста.