Финал Гран-При по фигурному катанию 2019. Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая онлайн-трансляция

Два российских дуэта пробились в финал Гран-При в турнире танцоров. Столько же - от США. За честь российского флага будут биться Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин. "КП" рассказывает о главных моментах первого проката ритм-танец в финале Гран-При по фигурному катанию 2019 года.

Время выхода на лед российских фигуристов в финале Гран-При 2019 ритм-танец

У сборной России здесь в финале за победу сражаются два дуэта. Оба будут открывать свои разминки. Первый стартовый номер по итогам жеребьевки - у Александры Степановой и Ивана Букина, которые покажут свою программу в 20:36 по московскому времени. А вот Виктория Синицина и Никита Кацалапов покажут свой прокат в 21:03 по московскому времени, у них - четвертый стартовый номер.

Стартовый порядок фигуристов в ритм-танце на финал Гран-При 2019

Первая разминка

1. Александра Степанова – Иван Букин (Россия)

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

3. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

Вторая разминка

4. Виктория Синицина – Никита Кацалапов (Россия)

5. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция)

6. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США).

Прямая видеотрансляция ритм-танца финала Гран-При 2019 среди юниоров танцы на льду

Старт соревнований намечен на 20.30 по московскому времени. Прямые трансляции пройдут на сайте Первого канала 1tv.ru. После окончания соревнований будет доступна пресс-конференция с тремя лучшими парами по итогам ритм-танца.