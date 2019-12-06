2019-12-06T14:35:02+03:00
Звезды

Онлайн-кинотеатр ivi совместно с Тиной Канделаки будет снимать фильмы и сериалы

Продакшн-компания Carbon Production планирует привлекать к проектам звезд и заниматься поиском новых талантов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тина Канделаки считает, что структура контента постоянно меняется, а рост его потребления в сегменте онлайн-кинотеатров только растетТина Канделаки считает, что структура контента постоянно меняется, а рост его потребления в сегменте онлайн-кинотеатров только растетФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Крупнейший в России онлайн-кинотеатр ivi совместно с телеведущей Тиной Канделаки запускает продакшн-компанию Carbon Production для ivi Originals - подразделения, открытого в мае 2019 года для производства и продвижения уникального контента собственного производства.

В ближайшем будущем оно будет не только наращивать темпы своей работы, но и создавать стратегические партнерства с различными компаниями, студиями, продюсерами и креаторами. Одним из таких союзников станет Тина Канделаки.

В течение первых лет совместной работы объем заказов на производство студией Carbon Production составит около 1,5 млрд рублей. Компания должна создать от 10 до 20 проектов - сериалов и полнометражных фильмов, в том числе "премиальную линейку" с участием звезд. Несколько таких работ уже находятся в производстве.

Также Carbon Production будет заниматься поиском и инкубацией идей, привлечением новых талантов, продвижением своих проектов. На нее же ложиться создание материально-технической базы, которая бы снижала издержки за счет производства нескольких сериалов одновременно.

"В России обостряется конкуренция за внимание зрителя, поэтому создание собственного контента — это еще один инструмент развития и укрепления позиций компании на рынке. Основатели Carbon Production имеют хорошее понимание аудиторных интересов, тонко чувствуют тренды и имеют портфель интересных идей для производства. Мы хотим создать для ivi Originals базу креативных продюсеров, с которыми мы будем создавать контент, удовлетворяющий требованиям и ожиданиям нашей большой аудитории", - прокомментировал запуск проекта генеральный директор ivi Олег Туманов.

Тина Канделаки поддержала его позицию, добавив, что структура контента постоянно меняется, а рост его потребления в сегменте онлайн-кинотеатров только растет.

"У меня нет сомнений, что видеоконтент будет наращивать свою долю на рынке развлечения зрителей. Каждый участник нашей команды является признанным профессионалом в своей сфере, и опыт, сложенный воедино для реализации поставленных задач, дает нам неоспоримое преимущество перед нашими конкурентами", - цитирует пресс-служба онлайн-кинотеатра телеведущую.

ИСТОЧНИК KP.RU

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