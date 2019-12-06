В СК России доставили подозреваемого в организации двойного убийства в Москве

Следственным комитетом и ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

- 6 декабря в Москве и Республике Ингушетия проведена спецоперация, по результатам которой задержан руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев и пятеро участников. В настоящее время продолжается розыск других лиц, причастных к нападению, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748214" frameborder="0"></iframe> Обыски по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева*.

По информации близкой к следствию, подозреваемые в убийстве являются членами секты баталхаджинцев из села Экажево, а также их родственниками. Ряд местных СМИ считают, что убийство было совершено по мотивам кровной мести: по мнению подозреваемых, Эльджаркиев был причастен к организации до сих пор не раскрытого убийства их родственника и правнука суфийского шейха Батал-хаджи Ибрагима Белхароева.

Напомним, братьев Эльджаркиевых застрелили вечером 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. В столице был введен план "Перехват" для розыска такси на котором скрылись преступники. Его нашли на юго-западе Москвы. За рулем оказался уроженец Ингушетии Гелани Костоев. Он назвал имена всех земляков, которые участвовали в нападении.

18 ноября суд заочно арестовал киллера - жителя села Экажево Курейшу Картоева. Сейчас его разыскивают на территории Турции. В пятницу в Москву был доставлен глава банды Хасан Полонкоев.

Кстати, стало известно, что бандиты охотились именно на Ибрагима Эльджаркиева, который служил в МВД России. В январе уходящего года автомобиль Эльджаркиева был обстрелян неизвестными на трассе "Кавказ", когда он возвращался из Чечни в Ингушетию. Тогда глава центра "Э" не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748213" frameborder="0"></iframe> Задержаны подозреваемые в убийстве главуы ингушского центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева.Речь идёт о шестерых членах одной преступной группировки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровная месть, религиозная секта, четверо подозреваемых: убийство главы ЦПЭ Ингушетии полностью раскрыто

Только сам киллер успел ускользнуть от правоохранителей и бежать за границу (подробности)