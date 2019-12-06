Приток «мозгов» и новые исследования: Как наши вузы сотрудничают с другими странами в сфере «цифры» и IT

Айтишники по обмену

Возможность представить свои программы за рубежом получили ведущие российские вузы. Это РЭУ имени Плеханова, МИСИС, РАНХиГС, ИТМО, университет Иннополис, Башкирский госуниверситет, Томский госуниверситет, а также многие другие. Представители российской высшей школы рассказали о том, как стать айтишником и что такое цифровая грамотность, можно ли получить высшее образование онлайн и как вообще выглядит вуз в эпоху новых технологий.

- Один из плюсов подобных мероприятий в том, что зарубежные школьники и студенты могут свободно прийти и вживую пообщаться с представителями вузов, - уверен Сергей Вишняков, директор Института автоматики и вычислительной техники Национального исследовательского университета «МЭИ». - Например, в нашем университете еще с 90-х годов действуют программы по направлению «Информатика и вычислительная техника», которые читаются на английском языке - то есть иностранцам вовсе не обязательно знать русский, чтобы поступить к нам. Более того, по этим направлениям есть как бакалавриат, так и специалитет, поэтому к нам могут приезжать и более взрослые студенты.

Впрочем, студенческий обмен - это не игра в одни ворота! Помимо привлечения иностранных студентов к нам проекты Россотрудничества помогли расширить возможности и для стажировок российских учащихся за рубежом.

- На меня как для единственного представителя Российской академии наук на этих выставках была возложена огромная ответственность - оказание содействия в укреплении международных отношений в области науки, инноваций и образования между нашими государствами, - рассказывает Николай Фомин, исследователь Института проблем управления имени Трапезникова РАН. - И я считаю, что это сделать удалось! У нас было несколько рабочих встреч с представителями Белградского университета, который является крупнейшим и старейшим университетом Сербии, и мы смогли договориться о разработке совместных образовательных программ, обмене студентами и проведении научных исследований.

Лекция по играм, семинар по виртуальности

Российские университеты заинтересовали не только иностранных студентов, но и самих преподавателей. Оказалось, что наши вузы могут удивить и их:

- Мы предложили коллегам попробовать себя в разработке компьютерных игр и дизайне виртуальной и дополненной реальности, - говорит Роман Поволоцкий, основатель проекта «Кибер Россия». - Как известно, компьютерные игры - один из самых сложных видов программного обеспечения. Дети быстро вовлекаются в процесс разработки игры и напрягают мозги: чтобы создать игру, нужно знать математику, языки программирования, дизайн и многое другое. На основе игры можно передать студенту мотивацию учиться и работать в группе. И в таком режиме с учащимися отрабатываются ключевые навыки, необходимые для успешной самореализации: умение трудиться в коллективе и принимать решения, умение планировать и решать задачи.

Под руководством наших специалистов зарубежные преподаватели попробовали самостоятельно создать компьютерную игру - получилось не сразу, зато теперь они смогут провести подобные занятия и со своими собственными студентами. А это гораздо интереснее, чем просто сидеть в аудитории на скучной лекции.

- У наших зарубежных коллег в этом плане мало опыта, поэтому наше предложение вызвало живой интерес! Кроме того, в современной системе образования критически мало индустриальных партнеров, у которых знания стыкуются с компьютерными технологиями, так что мы в этом плане были для них особенно интересны, - продолжает Роман Поволоцкий. - К тому же мы разработали свой уникальный подход, при котором студенты совершенно по-другому относятся к учебе. Когда они понимают, что занимаются перспективными технологиями, то совершенно иначе относятся к образованию. И мы даем студентам возможность реализовать свои амбиции и творческий потенциал в сферах, которые в ближайшие 20 - 25 лет будет иметь устойчивый рост. И им не придется забывать то, чему их учили в вузе, что сейчас часто транслируют выпускникам работодатели.

Российские университеты давно уже востребованы за рубежом! К нам приезжают студенты не только из стран СНГ, но также из Африки и Азии и даже из Европы и США - особенно на те специальности, которым не учит американская и европейская высшая школа. Похоже, что в числе таких специальностей скоро окажутся и профессии, связанные с информатикой и IT.

Специально для того, чтобы наши университеты могли рассказать потенциальным абитуриентам из других стран о возможностях для поступления, Россотрудничество провело международные выставки «Российское цифровое сотрудничество в вузах» в Белграде (Сербия) и Анкаре (Турция). И это лишь часть проектов, которые Россотрудничество реализует в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

На мастер-классах иностранные педагоги смогли примерить на себя наши разработки. Фото: ООО "АГТ"

- В рамках «цифры» мы оказываем грантовую поддержку проектов, направленных на тиражирование лучших практик в IT-сфере, - рассказывает Дмитрий Бабакин, начальник отдела сопровождения научно-образовательных проектов Россотрудничества. - В этом году Россотрудничество выдало 27 грантов, среди наших грантополучателей, например, университеты ИТМО и Иннополис, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МГПУ, грант получили «Смешарики» - они представили новые серии «Азбуки» по цифровой грамотности. Сейчас мы организуем ряд мероприятий в нескольких направлениях: это привлечение талантливых студентов для обучения в российских вузах по IT-специальностям и талантливых иностранцев для работы в сфере IT в России. Еще одно направление деятельности - это повышение квалификации учителей в русских школах за рубежом по приоритетным для цифровой экономики компетенциям.

Подобные проекты не просто обеспечивают приток мозгов, но и увеличивают престиж российского образования за рубежом. И дело не только в известности наших вузов: международная мобильность - один из важнейших критериев всех мировых университетских рейтингов.

- Подобные проекты привлекают в наши вузы талантливых иностранцев - на учебу и на работу в сфере цифровизации, - говорит Дмитрий Бабакин. - На выставках мы организуем презентации университетов и институтов, чтобы таким образом показать талантливым ребятам из других стран российские цифровые решения. Мы выступаем проводником между работодателем и соискателем, и наша задача - провести мероприятия, а вот уже заполучить студентов на работу и учебу в Россию - это дело госкорпораций. Сейчас у нас запускается проект Russia-work, который станет площадкой для рекрутмента иностранцев из IT-сферы в ведущие российские компании. Программа запустится в следующем году - тогда сможем подвести итоги и оценить выполненную работу.

«ЦИФРА» ДЛЯ КАЖДОГО

Все эти проекты нацелены на то, чтобы российская система образования стала одной из лучших в мире. Напомним, именно такая масштабная задача была поставлена в указе Президента РФ.

- Мы стоим на пороге новой экономической реальности, - объясняет Надежда Сурова, директор Института управления и социально-экономического проектирования РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологии. - Перед Россией стоит амбициозная цель - войти в топ-5 ведущих экономик мира, и это становится вполне реально и достижимо при грамотной интеграции с международными цифровыми платформами и сервисами.

ОФИЦИАЛЬНО

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» была утверждена в 2018 году для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. В рамки этой программы входит целый ряд федеральных проектов (см. инфографику), рассчитанных на разные сферы жизни, в том числе проект «Кадры для цифровой экономики». Этот проект нужен для того, чтобы россияне могли получить все необходимые навыки для жизни и работы в современном цифровом мире.

Кстати

Опыт интеграции иностранных цифровых платформ у России уже есть

Например, Москва заимствует некоторые цифровые технологии управления у Сингапура. А китайский промышленный парк «Чжунгуаньцунь» наряду с американской Кремниевой долиной стал прототипом для инновационного кластера, который сейчас формируется в российской столице.

- При создании таких кластеров необходимо тесное взаимодействие научно-образовательных организаций, производственных компаний и органов государственной власти, - уверена Надежда Сурова. - И именно университетам здесь должна отводиться роль организационного ядра, поскольку, помимо инфраструктуры и организационных ресурсов, именно вузы обладают воспроизводственным потенциалом и объединяют интеллектуальную элиту местного сообщества.

Конечно, вузы не могут развиваться и существовать в отрыве от всей остальной системы образования. Более того, готовить будущих специалистов в сфере цифровой экономики необходимо еще со школьной скамьи! Поэтому в рамках нацпрограммы по цифровой экономике предусмотрены проекты для поддержки российских школьников, проявивших таланты в области IT, а также возможности по повышению квалификации для тех, кто уже давно закончил учебу и получил свой диплом (см. инфографику).

- У нас должно появиться больше людей, которые обладают базовыми компетенциями цифровой экономики, - говорит Надежда Сурова. - К этому нужно привлекать и работодателей - им самим выгодно, если их сотрудники будут развиваться, получать дополнительные знания. Планируется, что студенты смогут учитывать свои предпринимательские достижения в качестве выпускной работы - стартап как диплом. То есть необходимо сформировать систему образования, которая содержит все условия для подготовки кадров для цифровой экономики.

«Умная» Анкара по проекту МГУ

Наши вузы оказались востребованы за рубежом не только с точки зрения образования, но и с исследовательской стороны. Российские научные проекты привлекли внимание сербских и турецких вузов, и участники выставок смогли договориться о совместных исследованиях и разработках:

- Несколько лет назад научные коллективы МГУ и РАН реализовали проект по стратегическому развитию систем управления водоснабжением в современных городах, - приводит пример Николай Фомин. - Этим проектом заинтересовался Университет социальных наук Анкары, мы и его ректор Мехмет Барджа договорились о совместных научных исследованиях. Затем к нам захотели присоединиться и другие турецкие вузы - Университет экономики и технологий TOBB и Колледж Sinav займутся моделированием систем «Умный город» и вопросами автоматизации и роботизации, применения искусственного интеллекта для управления системами водоснабжения Анкары. Надеюсь, получится реализовать этот проект уже к 2020 году - к столетию дипломатических отношений между Российской Федерацией и Турцией.

И планы на научное сотрудничество вовсе не ограничиваются Турцией и Сербией. В 2020 году Россотрудничество планирует проведение новых международных выставок, которые привлекут в наши вузы новых студентов, преподавателей и исследовательские проекты.