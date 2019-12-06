2019-12-06T17:25:41+03:00
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Российские кинологи составили рейтинг самых популярных пород собак 2019 года

На первом месте - немецкие шпицы
Алина МАКЕЕВА
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Немецкие шпицы возглавили список самых популярных в России пород собак.Немецкие шпицы возглавили список самых популярных в России пород собак.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Российская кинологическая федерация обнародовала список самых популярных пород уходящего года. На первом месте - немецкие шпицы. Небольшая очень мохнатая и с мимимишной внешностью собака потеснила с пьедестала почета прошлогодних лидеров - йоркширских терьеров. Щенок немецкого шпица стоит в среднем около 50 тысяч рублей. Невыставочного (с дефектами окраса) или с проблемными документами можно купить и за 25 - 30 тысяч.

На втором месте - хаски, на третьем - те самые йорки.

- Сейчас в стране востребованы компаньоны. Возможно, это связано с тем, что чаще всего животных заводят жители городов, которым комфортнее содержать маленькую собачку в квартире, - приводит слова эксперта-кинолога Агентство городских новостей.

Правда, в топ-10 пород этого года небольшие собачки составляют меньше половины списка. Еще в него вошли:

- акита-ину. Стала очень популярной после фильма «Хатико». Воплощение японской ментальности - преданные, сдержанные, сильные, готовые пожертвовать жизнью ради хозяина. Это крупная собака - средний рост в холке 61 - 67 см. У фигуристки Алины Загитовой питомец этой породы.

- среднеазиатская овчарка. Это давно известная и популярная у нас порода, в представлении не нуждается.

- немецкая овчарка - несмотря на быстро сменяющиеся моды на питомцев, немецкая овчарка уже много десятков лет в числе самых популярных.

- такса - изначально охотничья порода, она вполне органично выполняет обязанности компаньона.

- сиба-ину - еще одна собака родом из Японии, меньший «брат» акина-ину. Сиба (шиба) обладает задором и характером охотничьей собаки, преданного друга человека. При этом - компактными габаритами (в холке около 40 см)

- американский стаффордширский терьер - смелый защитник хозяина на улице и добродушный увалень дома.

- тибетский мастиф: еще недавно большая редкость у нас, огромная и дорогая собака теперь стала модной и популярной, хотя щенок китайских кровей стоит свыше 100 тысяч рублей. Но многие заводчики предлагают мастифов европейского разведения. Они дешевле - от 50 до 80 тысяч. Держать 70-килограммового тибетского мастифа рекомендуют в вольере или во дворе частного дома, дрессировать в строгости - иначе можно получить агрессивного себе на уме гопника. Однако это не останавливает любителей экзотики, и тогда мастиф поселяется в хрущевке, наводя ужас на соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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