Лайфхаки* для экспресс-засыпания – 5 простых способов

Наша же цель – быть бодрыми, энергичными, отдохнувшими – а это возможно только после отличного сна.

Поэтому если вы долго не можете уснуть, не будем терять ни минуты, приступим к советам.

1. Запишите на бумагу мысли, которые вас особенно тревожат и разгрузите ум. Чаще всего трудности с засыпанием происходят из-за хронического нервного напряжения, которое передается на физический план, заставляя и наше тело быть напряженным и скованным. Чтобы избавиться от этого напряжения, попробуйте записать на бумагу те мысли, которые вас тревожат в данный момент: страхи, опасения. Этот прием, который советуют психологи, помогает разгрузить ум – перенести мысли из головы на бумагу, тем самым освободив свой разум от напряжения. Свободная от тревог голова даст организму быстрее расслабиться и уснуть.

2. Практика мышечной релаксации. И вновь поработаем над расслаблением. Выполнять эту практику нужно, лежа в кровати, непосредственно перед засыпанием (когда вы уже легли в постель и больше не планируете вставать по делам).

Лежа на спине, устройтесь в удобном и расслабленном положении, руки и ноги лежат свободно. Начинаем упражнение: напрягите мышцы стоп, задержите напряжение на 3-5 секунд, затем резко расслабьте мышцы. Проделайте то же самое с мышцами голеней. Поочередно напрягайте каждую группу мышц, продвигаясь от ног к голове. Закончите упражнение мышцами лица.

Таким образом снимаются мышечные зажимы и напряжение. После этого вы можете почувствовать приятное тепло. Это нормальная реакция. После такого расслабления сон наступит гораздо быстрее.

3. Накопите естественную усталость за день. Здесь вам придется поработать заранее. Проведите больше времени на ногах (не менее 4-5 часов). Ходите, займитесь физическими упражнения, прогуляйтесь на свежем воздухе. Во-первых, физическая активность вызывает усталость, из-за которой вы уснете быстрее. А во-вторых, она увеличивает выработку гормонов, улучшающих сон, и способствует снижению уровня кортизола – гормона стресса.

4. Перед сном примите травы, выбирая те, которые действуют максимально быстро. Например, более быстрый эффект [1] дают таблетки для рассасывания «Формула сна Экспресс» (Эвалар) на основе натуральных трав (экстрактов гриффонии, пассифлоры), усиленных глицином. От простых трав, которые нужно долго заваривать и ждать результат, это средство отличается своей формой выпуска – таблетки для рассасывания. Их даже не нужно запивать водой. Это очень удобно. Растворяясь уже в полости рта, активные компоненты такой таблетки быстро всасываются, минуя кишечник, тут же попадают в кровоток и включаются в действие. За счет этого они обеспечивают более быстрое наступление эффекта. Это заметно также и по сравнению с обычными таблетками для приема внутрь.

А если рассматривать преимущество растений перед синтетическими средствами, то оно состоит в том, что они воздействуют на организм естественно и гармонично. Вы мягко проваливаетесь в сон, а утром просыпаетесь с легкой головой.

Поэтому на «Формулу сна Экспресс» стоит обратить внимание тем, кому рано вставать на работу, а сон все никак не приходит.

5. И наконец, перестаньте волноваться, о том, что вы не выспитесь. Когда вы боитесь не выспаться, возникшая тревожность только усугубляет ситуацию и отдаляет наступление сна. Расслабьтесь, успокойтесь и постарайтесь не волноваться на этот счет, так как вполне нормально поспать меньше 7-8 часов, но при этом на следующий день оставаться бодрыми. Как правило, усталость вызывает лишь систематическое недосыпание.

Иными словами, освобождайте свою голову от ненужных мыслей, не забывайте про физическую активность и расслабление, пользуйтесь травами, и пусть ваш сон будет крепким и приятным, а пробуждение легким.

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* Лайфхак (от лайфхакинг, англ. «life» + «hacking») — «хитрости жизни», «народная мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым время.

1 По сравнению с таблетками для приема внутрь (согласно СоГР №КZ. 16.01.95.003.Е.001036.12.18 от 14.12.2018 г. на препарат «Формула сна Экспресс»).

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