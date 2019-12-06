Принятие поправок в закон об ОСАГО будет способствовать установлению более справедливой цены для каждого автолюбителя – эксперты «Согласия»

Напомним, что в предыдущей версии законопроекта, вносящего изменения в закон об ОСАГО, подразумевались следующие новшества:

• повышение лимитов выплат за причинение вреда жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей;

• отмена территориального коэффициента;

• отмена коэффициента мощности;

• расширение тарифного коридора на 30% вверх и вниз;

• установка телематических устройств.

Все эти предложения в обсужденном сегодня в Госдуме варианте законопроекта отсутствуют. Взамен вводится повышающий коэффициент за грубые нарушения правил дорожного движения (ПДД). Среди других новаций – введение коэффициента, который позволяет страховой компании учитывать аварийность конкретного водителя, а также отмена моратория, установленного ЦБ, на изменение тарифов раз в год. Согласно законопроекту, базовую ставку и коэффициенты можно будет менять чаще.

«Сейчас на рынке ОСАГО среди страховщиков идет ожесточенная конкуренция за клиента, поэтому, даже если этот законопроект будет принят, не стоит ожидать роста средней премии по ОСАГО. Повышение тарифа может произойти разве что для самых злостных нарушителей ПДД», – комментирует Андрей Ковалев, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие». По мнению эксперта, отмена моратория на изменение тарифа чаще, чем раз в год, в сочетании с разрешением страховщику учитывать аварийность конкретного водителя при расчете тарифа будет способствовать установлению более справедливой цены на ОСАГО для каждого автолюбителя.

Как сообщает Российский союз автостраховщиков, реформа по индивидуализации тарифов ОСАГО, стартовавшая 9 января этого года, уже привела к снижению средней цены полиса ОСАГО более чем на 5%. За 11 месяцев этого года средняя премия по ОСАГО снизилась в 76 регионах, где проживает 95,3% всех автовладельцев. Причиной такого падения средней цены ОСАГО стала возросшая конкуренция между страховыми компаниями.

Одновременно со снижением размера средней премии происходит увеличение средней выплаты по ОСАГО. Так, с начала года средняя выплата по ОСАГО выросла на 2,7% – с 66,3 до 68 тысяч рублей. А 1 декабря начали действовать актуализированные справочники средней стоимости запчастей, которые приведут к дополнительном росту выплат по ОСАГО. Так, стоимость «средней корзины» деталей в актуализированных справочниках выросла на 9,9%.

Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает более 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 г. премия «Согласия» составила 29,9 млрд руб., выплаты – 16,6 млрд руб.