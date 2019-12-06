12 тысяч многодетных семей смогут сократить долги по ипотеке

Правительство дополнительно выделит 6 миллиардов рублей, чтобы помочь многодетным семьям снизить долги по ипотеке. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. Напомним: семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года могут снизить ипотечный долг на 450 тысяч рублей .

- Оказалось, что эти меры весьма востребованы, поэтому к 1 миллиарду рублей, которые мы предусмотрели на эти цели, нужно выделить еще дополнительные деньги. Там выделяется 6 миллиардов рублей. Это позволит сократить долг не менее чем 12 тысячам семей, - сказал Медведев.

Еще почти 6 миллиардов рублей правительство выделило на поддержку инвестиционных проектов на селе. Их получат бюджеты 33 регионов, чтобы компенсировать часть затрат на создание объектов АПК.

- Речь идет о строительстве и реконструкции животноводческих ферм, тепличных комплексов, селекционных центров, овощехранилищ, зернохранилищ, перерабатывающих предприятий, - пояснил Медведев.

Премьер также сообщил, что правительство запускает эксперимент по внедрению электронного кадрового. Проводится он будет с 1 апреля по 31 декабря следующего года. В электронный вид хотят перевести трудовые договора, договора о полной материальной ответственности, графики отпусков и различные приказы.

- При этом эксперимент не распространяется на отчетность - налоговую или пенсионную. И естественно, участие в этом эксперименте - дело добровольное, и для работодателя, и для работника, - сказал Медведев. Он пояснил, что работодатель должен сам решить, какие документы будет вести в электронном виде.

- И, конечно, важно обезопасить персональные данные людей, чтобы они привыкли к новому порядку оформления документов, как это сделано с ведением электронных трудовых книжек, которые в полном объеме начнут действовать с 2021 года. А в течение 2020 года люди должны будут определиться, нужно ли им, чтобы работодатель продолжил вести трудовую книжку еще и на бумаге или достаточно электронного формата, - сказал Медведев.