2019-12-06T22:01:02+03:00
Телевизор

Наиля Аскер-заде узнала все секреты Сергея Собянина

Мэр Москвы стал героем нового выпуска проекта «Действующие лица»
Глеб ГУБАРЕВ
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В разговоре с Наилей Аскер-заде Сергей Собянин постарался быть предельно откровенным. Фото: Канал «Россия 1»В разговоре с Наилей Аскер-заде Сергей Собянин постарался быть предельно откровенным. Фото: Канал «Россия 1»
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Программа «Действующие лица» и ее автор и ведущая, тележурналистка Наиля Аскер-заде, вернулись в эфир с новыми выпусками и новыми героями. Зрители, конечно, знают, что объектом интереса Наили Аскер-заде являются те, кого принято называть сильными мира сего - политики, бизнесмены, государственные чиновники, даже популярные и успешные артисты (напомним, героем одного из выпусков «Действующих лиц» был Сергей Шнуров). На сей раз место действия программы - Москва, а главный герой - ее мэр Сергей Собянин.

Столичному градоначальнику, который уже не первый год активно модернизирует мегаполис, есть что сообщить телезрителям, однако в беседе с обладательницей премии ТЭФИ Собянину предстоит не только рассказывать о своих последних достижениях. Мэру придется ответить на ряд сложных, возможно, даже неудобных вопросов. Например, почему его никогда не критикует Президент РФ Владимир Путин? И что он думает об относительно недавних московских митингах и конкретно о том, как действовали во время их проведения правоохранительные органы?

Разумеется, прозвучат в разговоре вопросы и более привычные. Как чиновник оценивает свою работу по пятибальной шкале? Изобрел ли мэр новые способы борьбы с легендарными московскими пробками? Побьет ли Собянин, работающий градоначальником 9 лет, рекорд Юрия Лужкова, стоявшего у столичного штурвала вдвое дольше? Обо всем этом и многом другом - в новом выпуске проекта «Действующие лица».

«Действующие лица».

Воскресенье, 8 декабря, 0.30, Россия 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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