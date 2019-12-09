2019-12-09T12:13:06+03:00
Дом. Семья

В Москве дворник из Узбекистана снял с дерева кота, который просидел там трое суток

Внизу Мурзика ловили коллеги смельчака, который рискнув здоровьем, забрался на дерево
Анастасия ВАРДАНЯН
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Дворник снял с дерева кота, который просидел там трое суток.Дворник снял с дерева кота, который просидел там трое суток.
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Трое суток жителям многоэтажки в районе Чертаново не давал покоя кот. Мурзик забрался на дерево прямо под окнами девятиэтажки и ни туда и ни сюда.

- Сутки напролет кот просто орал. Причем его мяуканье не утихало даже по ночам. В первый день мы с соседями пытались заманить его едой и как бы смешно это не звучало — уговорами. Стояли под деревом и всем домом умоляли его спуститься. Но толка было ноль. На второй день подали заявку в управляющую компанию. Но нам просто отказали и посоветовали за свой счет нанять промышленных альпинистов. Звонили в МЧС, но там нас послали, мол разбирайтесь сами со своим котом. После третьей бессонной ночи действовать решил наш дворник, - рассказал «КП» житель района Дмитрий Колганов.

Герой, имя которого жильцы, к сожалению, не знают, утром в воскресенье, 8 декабря, забрался на дерево, да так высоко, что сумел дотянуться до кота рукой. Внизу дворнику помогали его коллеги. Они натянули ковер, чтобы приземление было мягким.

- Они пытались поймать кота, но не вышло. Он приземлился на асфальт. Но при этом не пострадал , - продолжил рассказ Дмитрий.

Оказавшись на земле, кот тут же убежал. А жители дома принялись благодарить смелого дворника. О местном герое известно не много.

- Он из Узбекистана. Приехал на заработки в Москву год назад. Сказал что, что просто жалко стало кота, поэтому решил рискнуть, - объяснил Олег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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