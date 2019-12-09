В Москве обокрали театр Петра Фоменко

Все случилось 5 декабря на набережной Тараса Шевченко в Москве. В полицию обратился заместитель директора театра "Мастерская Петра Фоменко" Родион Гришин. Мужчина сообщил оперативникам о том, что среди ночи здание театра ограбили - под покровом ночи воры вынесли дорогую технику.

- Прибывшие на место полицейские установили, что кража произошла в промежуток с 3 до 4 утра 5 декабря. Неизвестный вынес из здания театра аудиоколонку фирмы "Behringer Cnpolive" и микрофон фирмы "Sennheiser". Точная сумма ущерба устанавливается, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка и устанавливаются все детали ночной кражи из театра Фоменко. Оперативникам предстоит выяснить кому и зачем понадобилась аудиотехника для пения.

Петр Фоменко — советский и российский режиссёр театра и кино, педагог, основатель и художественный руководитель Московского театра «Мастерская Петра Фоменко». Создал шестьдесят спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Вроцлава, Зальцбурга и Парижа. Петр Наумович скончался 9 августа 2012 года в Москве.