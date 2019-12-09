Губернатор Валерий Лимаренко: «В Сахалинской области выстраивается доверительный диалог жителей с властью»

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об итогах работы за год и в прямом эфире ответил на вопросы жителей региона. Программа «Острова. Главное. Специальный выпуск» вышла в эфир 6 декабря: трансляция проходила на всех областных телеканалах, в соцсетях и на YouTube-канале телекомпании «ОТВ». Прямая линия стала новым форматом диалога между главой области и жителями островов и продолжением внедряемой Валерием Лимаренко политики открытости, когда любой житель региона может обратиться к губернатору через соцсети и получить ответ на свой вопрос.

- Когда говорят о том, почему надо ехать жить на Дальний Восток, то перечисляют материальные преимущества. А Сахалин – это другая среда сотрудничества, здесь выстраивается доверительный диалог населения с властью, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Это уникальное воплощение, при котором используются все инструменты, в том числе и социальные сети. И это наше конкурентное преимущество.

Вопросы для главы региона начали собирать заранее, за три недели до выхода программы. Задать их можно было через официальные страницы губернатора и правительства Сахалинской области в «Инстаграме», «Фейсбуке», «Одноклассниках», «ВКонтакте», а также во время эфира по телефону «горячей линии». Кроме того, жителям предложили записать видеовопросы — такие обращения-видеоролики поступили от каждого островного муниципалитета. Во время эфира Валерий Лимаренко успел ответить только на некоторые из них. Но остальные тоже не останутся без внимания.

- Все обращения, которые поступили на прямой эфир, но не были озвучены, мы по итогам программы передали для рассмотрения губернатору, – рассказал директор телеканала «ОТВ» Владислав Демьянов.

Вопросы губернатору поступали самые разные: от проблем здравоохранения и экономики до благоустройства конкретных улиц в городах и поселках.

«БОРОЛИСЬ И БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА ЖИЗНЬ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

Одна из тем, затронутых жителями региона, касалась высокотехнологичной медицинской помощи детям. В этом году 17 юных сахалинцев были направлены на лечение в федеральные клиники, еще три пациента проходят лечение заграницей.

– Сахалинцы то и дело объявляют сборы средств. Как в таком потоке вы выбираете, кому помочь, а кого оставить без помощи? – поинтересовался житель региона по телефону «горячей» линии.

По словам Валерия Лимаренко, в высокотехнологичной медицинской помощи не отказывают никому: все родители, обратившиеся в областной Минздрав, получили направление на лечение детей в федеральные центры.

– Нет такого, что министерство осуществляет выбор – все равны. Наши дети, требующие госпитализации по неотложным показаниям, регулярно направляются в федеральные клиники, - сообщил губернатор. - И мы будем и дальше помогать детям в таких случаях. Боролись и будем бороться за жизнь каждого ребёнка.

По итогам прямой линии с губернатором руководитель регионального Мнздрава Владимир Ющук заявил о необходимости перезагрузки работы всех медицинских учреждений региона. Поводом стала тотальная проверка всех лечебных организаций Сахалина и Курил, инициированная губернатором Валерием Лимаренко. Проверка начнется с Сахалинской областной клинической больницы, где на днях были выявлены факты использования лекарств с просроченным сроком годности. Главная цель - исключить любое нарушение стандартов оказания медицинской помощи. Руководитель областного Минздрава призвал жителей присоединяться к проверке и рассказывать о своих проблемах по телефону специальной «горячей линии» 1300.

limarenko_official За этот за пределами 17 детей получили помощь, которую называют высокотехнологичной. В том числе 5 ребят с тяжелейшими патологиями. Из них двое младенцев семьи Кузнецовых. Вопрос на прямой линии: по какому принципу определяете кого лечить за пределами области, а кого нет? Ответ губернатора: боролись и будем бороться за жизнь каждого ребёнка! #сахалин #курилы #губернатор #лимаренко #медицина #островаглавное #прямойэфир

В ШАХТЕРСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ШКОЛА

Жительница Шахтерска — мама детей-дошколят - спросила у Валерия Лимаренко, когда в их поселке построят новую школу. Сейчас шахтерские школьники учатся в двух старых корпусах – один 1956 года постройки (в прошлом году его признали аварийным), второй – 1972-го (эксперты назвали его «ограничено работоспособным»).

– Вы приезжали к нам в город и обещали, что строительство новой школы скоро начнется. Я обеспокоена тем, что мои дети пойдут в школу, но к ее возведению еще не приступили, – рассказала женщина.

– Наши дети должны обучаться в комфортных и безопасных условиях, - отметил Валерий Лимаренко. - Школа внесена в областную адресную инвестиционную программу до 2022 года. Сегодня уже определен подрядчик и ведется проектирование будущего здания.

По проекту, в Шахтерске появится новое здание площадью 7 тысяч квадратных метров: школа будет рассчитана на 400 мест. Учебное заведение оборудуют по новейшим стандартам. Кроме классов в ней появятся уютные помещения для занятий в кружках, спортзал и актовый зал. Всего же в ближайшие годы на Сахалине и Курилах построят 26 новых современных школ.

limarenko_official Родители из Шахтерска поинтересовались у губернатора, не изменилось ли решение о строительстве начальной школы № 1.

ТРОТУАРЫ, НЕУДОБНЫЕ ДЛЯ КОЛЯСОК

Еще одна молодая мама из портового города Корсакова пожаловалась на неудобные тротуары. Женщина сейчас находится в декретном отпуске и регулярно гуляет с грудным ребенком.

- Легко можно застрять на пешеходном переходе с коляской. Вот вам и скорое ДТП, - пожаловалась жительница Корсакова. - Я молодая, и вытолкну коляску, но как быть с инвалидами-колясочниками? Им и так не сладко, а по таким дорогам вообще смысла нет из дома выбираться. Дороги в Корсакове делают, это хорошо, но в городе все же больше пешеходов, чем автомобилистов. Им тоже надо создавать комфортные условия.

Валерий Лимаренко согласился с молодой мамой и рассказал, что работы по созданию спусков к пешеходным тротуарам на улицах в Корсакове начнутся в следующем году. Глава региона также отметил, что создание комфортной городской среды — это одна из приоритетных задач областных властей.

- Наша задача – сделать городскую среду удобной для сахалинцев и курильчан. Во многих муниципальных образованиях проводится работа по благоустройству и ремонту тротуаров и дорог, - рссказал Валерий Лимаренко. - Все работы идут по современным стандартам, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья было удобно перемещаться по городу. Мы стараемся обеспечить на островах безбарьерную среду, чтобы каждый человек, независимо от возраста или состояния здоровья ощущал себя комфортно.

limarenko_official Жители Новотроицкого пожаловались на расписание автобусов. #сахалин #курилы #губернатор #лимаренко #островаглавное #прямойэфир #дороги

АЭРОПОРТ ЮЖНО-САХАЛИНСКА МОЖЕТ СТАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫМ ХАБОМ

Сахалинская область может стать отличной транзитной площадкой для российских туристов, отправляющихся на Олимпиаду в Токио летом этого года. Такое предложение в своем видеообращении высказал житель Южно-Сахалинска Владислав Фролов.

– С 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио будет проходить летняя олимпиада. Мероприятие международного масштаба, которое привлечет огромное количество туристов. В настоящее время среднее количество проезда с Москвы в Токио и обратно – 110 тысяч рублей. Из Южно-Сахалинска до Москвы и обратно – около 30 тысяч рублей. Как вы считаете, готова ли Сахалинская область использовать выпавший шанс и стать хабом, который примет на 3-4 дня российских туристов, обеспечит их адаптацию и доставку до места проведения олимпиады и обратно? – спросил молодой человек.

В ответ Валерий Лимаренко рассказал, что правительство Сахалинской области уже ведет переговоры с крупными компаниями, владеющими большими аэропортами.

– Мы бы хотели найти партнера, с которым можно выстроить отношения и сделать наш аэропорт международным хабом, как по пассажирским, так и по транспортным перевозкам, - рассказал глава региона. - Думаю, что такой альянс будет создан уже в следующем году. Мы находимся в самом центре Азиатско-Тихоокеанского региона и можем собирать туристов, путешественников, деловых людей со всего Дальнего Востока. А с нашего аэропорта отправлять их в разные страны мира: Китай, Корею, Японию, Америку и ряд других.

Сейчас в Южно-Сахалинске строится современное здание аэропорта. Новый аэровокзал будет в пять раз больше ныне существующего. Большое внимание при проектировании уделялось удобной навигации и комфорту пассажиров. В будущем аэропорт сможет принимать до 5 миллионов человек в год. Планируется, что все работы завершатся 1 декабря 2020 года.

limarenko_official О переселении жителей села Восточного Охинского района. #сахалин #курилы #губернатор #лимаренко #островаглавное #прямойэфир #оха #жилье

ЖИТЕЛЕЙ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ РАССЕЛЯТ ЗА 5 ЛЕТ

Аварийное жилье — один из самых острых вопросов на Сахалине. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Охинском районе Сахалина. В 1995 году там случилось мощное землетрясение, после которого в негодность пришли около 165 тысяч квадратных метров жилья. На прямой линии прозвучал вопрос: когда же охинцев, наконец, переселят в новые квартиры?

По словам Валерия Лимаренко, программа по расселению поврежденных землетрясением жилых домов в Охинском районе будет реализована с 2020 по 2024 годы.

– За это время мы планируем расселить порядка 162 тысяч квадратных метров поврежденного жилья, где проживает более 7 тысяч человек, – рассказал глава региона. – Что касается финансирования, то на эти цели необходимо направить 15,6 миллиарда рублей, в том числе: 5,5 миллиарда рублей – из федерального бюджета и 9,1 миллиарда рублей – из областного. Средства со стороны субъекта на реализацию мероприятий уже определены.

Проблему аварийного жилья во всему региону власти намерены решить в ближайшие годы.

- Сегодня на островах 1,2 миллиона квадратных метров или почти 10 процентов от всего жилфонда – аварийное и ветхое жилье. Планируем полностью ликвидировать его в течение 5-6 лет, - рассказал Валерий Лимаренко. - По факту расселено уже около 8 тысяч квадратных метров. До конца года будет расселено еще 30 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

КСТАТИ

Губернатор обязал чиновников отвечать на обращения в соцсетях

Чиновники Сахалина и Курил теперь обязаны в течение 24 часов реагировать на любое обращение жителей региона в соцсетях. Такое распоряжение губернатор Сахалинской области Валерий Лимарено подписал 4 ноября. Пока что новая система «обратной связи» в соцсетях работает в тестовом режиме. Но через три месяца она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в Сахалинской области.

Обращение в соцсетях — не единственный способ для сахалинцев и курильчан связаться с областными властями. С 1 апреля по инициативе Валерия Лимаренко в регионе работает горячая по вопросам здравоохранения «1-300». По этому телефону жители области могут задать все интересующие вопросы, покритиковать работу конкретной поликлиники или врача, получить консультацию специалиста (например, онколога), записаться на прием или обследование. За это время на «горячую линию» поступили больше 200 тысяч звонков.

Кроме того, с мая в регионе работает портал и мобильное приложение для обратной связи «Сахалин.Онлайн». За это время жители региона передали через него более 2,5 тысяч обращений. Аналогичный сервис создан и для предпринимателей - «Бизнес.Сахалин.Онлайн».