Предприниматели Ленинградской области представили 53 проекта по итогам программы бизнес-акселерации

Бизнес-акселерация – это один из самых эффективных способов поддержки малых и средних предприятий на раннем этапе их развития. Образовательная программа бизнес-акселерации существует в Ленинградской области уже пять лет в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» и нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году правительство региона проводит ее совместно с Московской школой управления «Сколково». В обучающей программе приняли участие 66 предпринимателей области.

Все они работают в пяти сферах: спорт и здоровый образ жизни, экология, городская среда (в том числе стрит-ритейл), высокотехнологичные производства и сельскохозяйственные кооперативы. Обучение проходило в июне: с предпринимателями занимались опытные бизнес-тренеры, проводившие групповые тренинги и индивидуальные консультации. Предприниматели получали советы, как развить свой бизнес, повысить его рентабельность и прибыльность, расширить рынки сбыта, создать команду и масштабировать бизнес.

По итогам обучения участники программы представили 53 бизнес-проекта. Их защита прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес».

- Мы получили конкретные бизнес-проекты, с проработанными целями, стратегиями, финансовой составляющей, - комментирует итоги программы председатель регионального комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. - Помимо знаний и умений, бизнес-акселерация помогает расширить горизонт, показать – какие тренды действуют сегодня на бизнес. Я верю не только в помощь деньгами, грантами, консультациями, но и в то, что мы находим предпринимателей с реальным потенциалом развития, и ведем их от старта до роста, когда их бизнес выходит за пределы региона. Для этого у нас созданы все механизмы.

Бизнес-проекты участников программы касаются городского благоустройства, экологии, досуга и других сфер. Например, предприниматель из Гатчинского района разработала проект переработки ртутных ламп. Участник из Бокситогорского района рассказал о своем проекте озеленения и благоустройства малых городов Ленинградской области. Еще одним бизнес-проектом стал питомник декоративных растений в ТОСЭР Пикалево, студия танца и театра в Тихвине и многие другие.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко не раз подчеркивал: особый приоритет при поддержке предпринимательства в регионе отдается проектам и компаниям, решающим важные социальные задачи.

- Мы готовы развивать частные инициативы в этом направлении с помощью прямых форм поддержки из бюджета. Это может быть и дополнительное образование, и частные детские сады, и социальное обеспечение, и спорт, и многие другие. Чем больше отдадим социальных услуг на аутсорсинг частным инициативам – тем лучше, - считает Александр Дрозденко.

В 2019 году областные власти увеличили финансовую поддержку малого бизнеса на 40% - она составила более 700 млн рублей. В том числе, на прямые субсидии для малого и среднего бизнеса из регионального бюджета в этом году было выделено более 330 млн рублей, на развитие инфраструктуры поддержки -190 млн рублей. Еще 177 млн рублей было направлено на микрофинансовую и гарантийную поддержку.