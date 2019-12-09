2019-12-09T15:33:48+03:00
Экономика

«Кадровый дефицит вынуждает»: четверть российских компаний собираются повышать зарплаты

Поиск новых высококвалифицированных работников стоит дороже, чем индексация окладов
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В последние несколько лет цены растут, а зарплаты за ними не поспевают. Регулярно оклады индексируют только бюджетникам. Что же касается остальных, то все зависит от воли руководства компаний. Ведь Трудовой кодекс хоть и обязывает проводить индексацию зарплат, но не указывает в какой период. То есть поднимать получку раз в десять лет — это вполне законно.

Что же ждет россиян в грядущем 2020-м? Как выяснили эксперты «Работа.ру», 35% представителей российских компаний индексировать жалование своих сотрудников точно не будут (год назад таких было 56%). Однако 25% опрошенных заявили, что оклады работников поднимут (год назад — 18%). Оставшиеся 40% еще не определились.

Почему наниматели стали охотнее задумываться о повышении оплаты труда? Доктор экономических наук Александр Сафонов напоминает, что хотят работодатели или нет, в связи с ежегодным повышением МРОТ они обязаны повышать минимальные оклады, иначе в дверь постучит налоговая. Квалифицированная рабочая сила же имеет более высокие зарплаты. И они тоже будут расти.

- Помимо того, что экономика постепенно выходит из кризиса, существует дефицит квалифицированной рабочей силы, - отмечает Сафонов. - В борьбе за сохранность опытных и умелых сотрудников работодатель вынужден повышать заплаты, иначе придется искать новых. А это обходится куда дороже: время поиска тоже стоит денег, ведь не факт, что удастся закрыть вакансию сразу, а выполнять обязательства перед заказчиком необходимо. Также новый работник может долго адаптироваться, попросту не справиться и уволиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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