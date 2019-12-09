Глава Минстроя Владимир Якушев открыл второй поток программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ

В понедельник 9 декабря стартовало обучение на первом образовательном модуле второго потока программы АРХИТЕКТОРЫ.РФ. Открыл модуль министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. В мероприятии также приняли участие генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова.

Программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ реализуется ДОМ.РФ по поручению Президента Владимира Путина, при поддержке Правительства РФ и в стратегическом партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Цель программы — обеспечить российские города квалифицированными специалистами по формированию комфортной городской среды. АРХИТЕКТОРЫ.РФ включает бесплатную лидерскую офлайн-программу, систему онлайн-образования, публичные лекции и семинары по городскому развитию.

На нынешнем, втором, потоке будут обучаться 101 финалист из 58 регионов России, прошедших конкурсный отбор. Это практикующие архитекторы, урбанисты и градостроители, представители сферы государственного и муниципального управления.

- Сегодня начинается первый модуль. Если оценивать эффективность проведенной за год работы, она прекрасно видна в количестве поданных на программу заявок. В прошлом году их было 1370, в этом 3334, - заявил на открытии Владимир Якушев. - Все мы хотим, чтобы наши города и поселки были красивыми и благоустроенными. Многое зависит от наличия финансовых ресурсов, но важнее - кто и как будет реализовывать проекты благоустройства на практике. Программа АРХИТЕКТОРЫ.РФ позволяет сформировать базу креативных, талантливых и профессиональных архитекторов и урбанистов, готовых менять облик наших населенных пунктов. Уверен, обучение поможет слушателям получить определенные компетенции, завести полезные знакомства, начать общаться между собой, обмениваться лучшими практиками, которые есть и у нас в стране, и за рубежом.

- АРХИТЕКТОРЫ.РФ – это больше, чем образовательная программа. Мы не только формируем кадровый резерв для достижения результатов нацпроекта «Жилье и городская среда», но и создаем новое профессиональное сообщество. Выпускники первого потока регулярно встречаются друг с другом и обмениваются опытом. И, главное, - их объединяет стремление развивать комфортную среду в российских городах. Уверены, что многие из второго потока программы, как и первые выпускники, будут востребованы на руководящих должностях в муниципальных образованиях, а кто-то откроет свое дело, — приветствовал новых участников Александр Плутник.

-При отборе участников мы уделили особое внимание тем, у кого есть опыт, запрос на новые знания и обязательно - на обмен экспертизой. Программа этого года преемственна программе первого, и мы надеемся, что укрепление складывающегося благодаря АРХИТЕКТОРЫ.РФ сообщества единомышленников станет катализатором качественных изменений в развитии городов, - сообщила Варвара Мельникова.

Первый этап обучения пройдет с 9 по 14 декабря 2019 года. Его участников ждут лекции от ведущих экспертов, тренинги, мастер-классы, направленные на развитие навыков публичной презентации, командной работы, генерирования идеи и решении . Преподавателями первого модуля будут архитекторы Сергей Чобан и Юрий Григорян, представители голландского бюро Mei Architects и датского бюро Juul | Frost Arkitekte. А также доцент РАНХиГС Екатерина Шульман, профессор факультета городского и регионального развития ВШУ Эдуард Трутнев и многие другие. Во время первого этапа участники сформулируют темы своих проектов, которые представят на заключительном модуле программы в мае 2020 года.