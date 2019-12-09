2019-12-09T19:16:23+03:00
Общество

TV1000 Русское кино предложил зрителям самим составить новогоднюю телепрограмму

В преддверии новогодних и рождественских праздников телеканал TV1000 Русское кино впервые предложил зрителям самим выбрать, каким будет идеальный эфир 1 января
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Сформировать телепрограмму на первый день нового года может каждый – проголосовав за любимые отечественные фильмы на сайте tv1000ruskino.ru. Победят 10 фильмов, набравших наибольшее число голосов, – именно столько вмещает суточный эфир телеканала.

Народное голосование стартовало 5 декабря. На сайте tv1000ruskino.ru телезрители могут выбрать 10 фильмов, которые лучше всего подойдут для новогодней телепрограммы канала TV1000 Русское кино. Голосование проходит в режиме реального времени: участники могут отслеживать, как меняется количество голосов за ту или иную картину. Результаты голосования будут объявлены 26 декабря. Десять фильмов, набравших наибольшее количество голосов телезрителей, будут показаны в новогоднем эфире 1 января.

«TV1000 Русское кино станет первым телеканалом, где сами зрители смогут составить себе программу передач, пусть и на один, но зато первый день в году. На выбор наша редакция подготовила фильмы, и не только праздничной тематики, которые были популярны в нашем репертуаре. Мы решили выступить в роли Деда Мороза, а подарок себе на Новой год зрители смогут выбрать сами. Если опыт будет удачным, возможно, это станет доброй традицией», – отметил программный директор киноканалов группы компаний Viasat Сергей Зоненлихт.

В первый день 2020 года могут попасть уже полюбившаяся зрителям «Ирония судьбы. Продолжение», фильмы из серии «О чем говорят мужчины», без которых теперь сложно представить любое веселое застолье, а также волшебный праздничный хит «Тариф новогодний». От голосования зависит, покажут в эфире новый спортивный экшн «Дикая лига» или популярную спортивную драму «Легенда №17», мультфильм про богатырей или про противостояние волков и овец. Также в списке фильмов на выбор комедии «Всё или ничего», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Дорогой папа» и другие.

Впервые зрители не будут переключать каналы весь день в поисках интересного кино, а насладятся собственной подборкой отечественных фильмов!

Смотреть телеканал TV1000 Русское кино можно также в стриминге онлайн-кинотеатра ViP Play.

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