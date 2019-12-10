Городской комфорт и здоровый образ жизни: Чем может гордиться Чувашия

Сразу пять городов Чувашии в 2019 году вошли в число лидеров по индексу качества городской среды регионов России. Столица республики Чебоксары в этом же рейтинге стала лучшим городом в своем Приволжском федеральном округе. Индекс комфортности рассчитывался Минстроем РФ в 1114 городах страны. Эксперты учитывали состояние жилых домов, благоустройство улиц, озеленение дворов, доступность спортивных и культурных объектов, загруженность дорог, экологию, качество питьевой воды. Словом, все те показатели, которые и делают нашу повседневную жизнь комфортной.

Уют начинается со дворов

- Мы не первый год уделяем особое внимание повышению качества городской среды, - прокомментировал итоги рейтинга глава Чувашии Михаил Игнатьев. - Благоустраиваем дворовые территории, обустраиваем подъездные пути, занимаемся освещением улиц, экологическими вопросами - словом, создаем благоприятную, комфортную среду как в городских округах, так и в сельской местности. В этом году мы многое сделали, а в следующем, 2020 году сделаем еще больше для того, чтобы социальное самочувствие жителей разных городов только улучшалось.

За последние два года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на благоустройство в республике потратили более 1 млрд рублей. Следующий год, по словам Михаила Игнатьева, должен стать прорывным. Глава региона поставил перед муниципалитетами задачу удвоить усилия и подписал указ «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан», который выделяет на эти цели еще больше средств - 1,5 млрд рублей.

До 2021 года в республике благоустроят 1200 дворов в 119 населенных пунктах. Заасфальтируют улицы, оборудуют детские и спортивные площадки, посадят новые скверы, построят экопарковки и велосипедные дорожки, во дворах многоквартирных домов установят системы видеонаблюдения.

- Жители республики активно включились в работу по созданию комфортной городской среды, они принимают участие в обсуждениях и онлайн-голосованиях при выборе объектов благоустройства, - говорит Михаил Игнатьев. - Задача региональных и местных властей - эту активность всячески поддерживать.

Автор фото: МАКСИМ БОГОДВИД/РИА Новости

Спорт стал доступным для каждого

В 2019 году Чувашия победила еще в одном рейтинге: она вошла в пятерку лучших регионов страны, ведущих здоровый образ жизни. Жители республики больше остальных занимаются спортом, меньше курят и употребляют алкоголь. Почти половина населения - 44,8% - регулярно посещает тренировки.

А начиналось все совсем не оптимистично: диспансеризация показала, что больше половины населения республики имеет факторы, которые могут привести к развитию различных заболеваний. В группу риска попали люди, имеющие избыточный вес и ведущие малоподвижный образ жизни. Тогда Минздрав Чувашии разработал «Профиль здоровья» - свод простых рекомендаций: правильно питаться, отказаться от вредных привычек, больше гулять. Сегодня каждая вторая семья в регионе использует их в повседневной жизни. Кроме того, глава республики учредил ежемесячные Дни здоровья и спорта, во время которых можно бесплатно посещать любые спортивные объекты. Участие в них регулярно принимают более 160 тысяч жителей. Так спорт стал доступен для всех категорий граждан - от пенсионеров до многодетных семей.

Эффект превзошел все ожидания: в Дни здоровья и спорта выстраиваются очереди из желающих потренироваться. В этом году Чебоксары завоевали первое место на конкурсе «Здоровые города России».

- В Чувашии успешно выполняетсярегиональный проект «Спорт - норма жизни», одной из задач которого является увеличение количества занимающихся физкультурой и спортом до 55 процентов, - рассказала заслуженный мастер спорта России, директор спортивной школы олимпийского резерва № 8 по спортивной ходьбе Алина Иванова. - Глава республики Михаил Игнатьев всячески этому способствует. Так, в рамках подписанного им указа «О дополнительных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики» в 2020 году на развитие спорта дополнительно будет выделено 500 млн рублей: 200 - на реконструкцию и ремонт спортсооружений и 300 - на строительство футбольных полей с искусственным газоном в десяти муниципалитетах. С привлечением субсидий из федерального бюджета в Чебоксарах строится региональный центр по хоккею, в девяти районах оборудуют открытые спортивные площадки для центров тестирования ГТО.

В Чувашии спортом занимаются все - от школьников до руководства. Глава региона Михаил Игнатьев (на фото) любит лыжи, велосипед и футбол.

Миллиард на здраво-охранение

Еще один показатель здоровья республики - это качественное и доступное медицинское обслуживание. Чувашия - один из немногих регионов, сохранивших систему фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом попросили сами жители. Многие ФАПы обветшали, нуждались в замене. К 2019 году на месте ветхих фельдшерских пунктов было построено 179 новых. В этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» было построено еще 26 пунктов. Плюс закупили 21 мобильный фельдшерско-акушерский пункт - они приезжают в деревни и села с населением менее 100 человек.

В республике за последние пять лет построено 11 поликлиник, еще одна - поликлиника Центральной городской больницы на 500 посещений в смену - откроется до конца 2019 года. Серьезно усилено финансирование: в 2020 году на обновление медицинских организаций, строительство новых объектов здравоохранения и закупку 53 автомобилей неотложной медицинской помощи дополнительно выделили 1 млрд рублей.

СПРАВКА «КП»

Как рассчитывался индекс комфортности

Индекс качества городской среды рассчитывался Минстроем среди 1114 городов Российской Федерации. Максимальное число баллов, которое мог набрать каждый город, - 360, а в среднем по России индекс равнялся 163. Средний балл по городам Чувашии оказался выше общероссийского показателя и составил 179 баллов. Лидером в республике стал город Чебоксары, набравший 205 баллов. Следом идут города Канаш - 201 балл, Ядрин - 193 балла, Алатырь - 183 и Новочебоксарск - 180.

Автор фото: МАКСИМ БОГОДВИД/РИА Новости

КСТАТИ

Глава республики и сам активно занимается спортом

- Пробежки, велосипед, лыжи, волейбол, футбол, - перечисляет Михаил Игнатьев. - Если взять команду кабинета министров республики - никто не курит. Главы администраций городов и районов, руководители учреждений образования, культуры и спорта - не курят. Мы заняли такую позицию четыре года назад, потому что каждый руководитель - это пример для трудового коллектива. И у нас все получилось, мы вошли в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки».

Чувашия сегодня является пилотным регионом в реализации федерального паспорта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» нацпроекта «Демография». И этот опыт, безусловно, можно и нужно перенимать в других регионах.