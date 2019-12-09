Спортивный юрист: «Вернуть гимн и флаг России через CAS не удастся»

- Есть ли у нас шансы при рассмотрении в CAS апелляции на решение ВАДА?

- Шансов обжаловать решение в полном объеме, на мой взгляд, определенно нет. Можно надеяться и ожидать наиболее благоприятный результат, если CAS изменит решение только в части. То есть частично снимет какие-то санкции, которые WADA применяет к российскому спорту, к спортсменам.

- В какой части?

- Например, разрешат российским спортивным чиновникам принимать участие в комитетах и комиссиях международных федераций либо международных организаций. Одно из последствий решения ВАДА в том, что российским чиновникам, спортивным функционерам и специалистам запретили принимать участие и становиться членами комитетов и комиссий в международных федерациях, в международных спортивных организациях, и так далее. Например, при WADA есть комитет по терапевтическому исключению. Получается, что в связи с принятым решением, если там были российские представители, то они будут исключены.

- То есть вернуть флаг и гимн вообще невозможно?

- Я считаю, что нет. Гимн и флаг, скорее всего, международный спортивный суд не вернет. На мой взгляд, это по значимости такое же серьезное нарушение, которое было после сочинской олимпиады. На прошлые олимпийские игры российская сборная поехала без гимна и без флага. И здесь будет, скорее всего, то же самое.

- Но тогда был дисквалифицирован Олимпийский комитет России. Грубо говоря, он не состоял в МОК. Именно поэтому мы не могли выступать под своим флагом. А сейчас, получается, Олимпийский комитет России сохранил свой статус, а флаг у нас все равно отняли.

- На мой взгляд, это просто юридическое трактование. Есть международные стандарты соответствия и есть Олимпийская хартия. Можно говорить, что да, решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. Но при всем уважении, это первый подобный кейс в истории международного права. Когда суд будет рассматривать это дело, мне кажется, этот момент не будет иметь значимости. Скорее всего, сборная поедет участвовать в соревнованиях без флага и без гимна российская.

- А спортсменам то что делать?

- WADA выделила определенные критерии, по которым будет допускать спортсменов к участию в Олимпийских играх, либо в международных соревнованиях в последующие четыре года. И один из этих критериев – фамилия спортсмена не была замешана в тех самых измененных данных базы Московской лаборатории. У WADA есть эта база, там есть тысячи записей по спортсменам, по результатам их проб. И при малейшем подозрении WADA не будет допускать спортсменов к участию. Спортсмену останется единственный путь – обжаловать такое индивидуальное решение через суд, как это было два года назад.

- То есть какая у них перспектива?

- Всех чистых спортсменов определенно допустят. А те спортсмены, которых не допустят, у них один вариант – обжаловать решение в CAS. Если они будут обжаловать, то им придется доказывать, что эти конкретные измененные данные не являются доказательствами… Достоверно ли WADA утверждает, что эти данные были изменены? Есть ли вина спортсмена в том, что они изменены? И так далее.

- Насколько это дорогие юридические процедуры?

- Если это будет рассматриваться в рамках апелляции, то там будет только обязательный взнос – тысяча франков. Административный взнос. А на расходы юристов – кто как будет договариваться.