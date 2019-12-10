2019-12-09T19:16:23+03:00
Наши права и льготы

Лучшие кадры: Как подготовить настоящих народных психотерапевтов

Эксперты обсудили самые успешные проекты организации кадровой работы в области социальной сферы
Анна НИКОЛАЕВА
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«Мы работаем как народные психотерапевты», - говорят сотрудники региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ). Напомним, это ведомство отвечает за государственную поддержку для граждан, больше всего нуждающихся в такой помощи: инвалидов, семей с маленькими детьми, работников, пострадавших на производстве. Поэтому вопрос подготовки кадров для работы в области социального страхования стоит особенно остро. Чтобы обменяться опытом и обсудить самые успешные проекты кадровой службы, Фонд организовал выездной семинар-практикум. Более 25 участников из Москвы и регионов собрались в Орле.

Эксперты обсудили, как развивать инициативность сотрудников, мотивацию к проявлению организаторских качеств, творческий подход, разработку социальных инноваций.

- Фонд сам и через свои региональные представительства продвигает немало проектов, в том числе направленных на улучшение кадровой политики, на адаптацию сотрудника в коллективе, на его мотивацию. Нам важно, чтобы такие проекты не только нашли применение на практике, но и давали хорошие результаты, - отметила заместитель руководителя административно-контрольного департамента ФСС РФ Ольга Татаренко.

На семинаре были представлены лучшие проекты в сфере подготовки кадров и управления ими. Среди них - успешно реализованный проект Орловского регионального отделения ФСС РФ «Школа социального страхования».

Этот проект воплощается в жизнь на базе Орловского государственного аграрного университета имени Н. В. Парахина. «Школа социального страхования» не только дает студентам базовые знания в области социального страхования, которые пригодятся им в жизни. Но и помогает выпускникам университета, показавшим лучшие результаты, трудоустроиться в учреждения социальной направленности, - говорит управляющий Орловским региональным отделением ФСС РФ Олег Ревякин.

- Темы, которые обсуждались на практикуме, действительно очень важны в деятельности любой структуры, как частной, так и государственной. А представленные проекты подталкивают нас к совершенствованию кадровой системы», - отметил начальник управления делами Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации Вячеслав Геродес.

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