Дальневосточная ипотека — теперь под 2%!

Банк ДОМ.РФ запустил новую программу - «Ипотека 2%». Она рассчитана на тех, кто собирается купить или строить жилье в Дальневосточном федеральном округе. Это часть государственной программы «Дальневосточная ипотека», утвержденной Правительством РФ 7 декабря 2019 года.

Приобрести жилье по ипотеке с беспрецедентно низкой ставкой смогут:

- супруги не старше 35 лет;

- не состоящие в браке заемщики не старше 35 лет, имеющие несовершеннолетнего ребенка до 18 лет;

- участники программы «Дальневосточный гектар», получившие земельной участок в ДФО для строительства дома.

Кредит можно использовать для покупки готового или строящегося жилья, а также на индивидуальное строительство жилого дома. Участники «Дальневосточного гектара» могут взять ипотеку под 2% на строительство жилого дома под залог имеющегося жилья.

Ставка 2% годовых будет действовать в течение всего срока кредитования. Получить столь льготную ипотеку можно с 9 декабря 2019 года (то есть уже) до 31 декабря 2024 года.

- Ипотека под 2%» направлена на улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе. Программа поможет решить задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, увеличить объемы строительства жилья в регионе и обеспечить приток трудовых ресурсов. «Дальневосточная ипотека» будет, безусловно, востребована, мы уже видим интерес к продукту со стороны клиентов, – отметил Данила Литвинов, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ.

Участие Банка ДОМ.РФ в программе «Дальневосточная ипотека» не будет ограничиваться кредитованием под 2%. Банк планирует реализовать совместные со строительными компаниями программы, в том числе по проектному финансированию.

Узнать подробные условия получения «Ипотеки под 2%» и подать заявку онлайн можно на сайте банка по ссылке.