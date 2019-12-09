2019-12-09T23:11:19+03:00
Общество

Дорога к дому

Опыт работы Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволжске взяли себе на вооружение соседние регионы
Евгения МОСКВИНА
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Герои нашего материала - люди с особенностями здоровья, выпускники уникального учреждения, Мультицентра социальной и трудовой интеграции во ВсеволожскеГерои нашего материала - люди с особенностями здоровья, выпускники уникального учреждения, Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске
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«Вышли на волю» – так сами о себе говорят участники социального проекта в Ленобласти «Дорога к дому». Их 52 человека. Все они когда-то жили в психоневрологических интернатах (ПНИ). А теперь сменили его на уютную квартиру, работают, заводят семьи – их жизнь в корне изменилась.

Герои нашего материала - люди с особенностями здоровья, выпускники уникального учреждения, Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске. Они прошли в нем обучение, получили подходящую для себя профессию и научились жить самостоятельно.

Экскурсию по Мультицентру для нас провела руководитель учреждения Ирина Дрозденко. Вот здесь в мастерских и аудиториях воспитанники центра становятся будущими операторами ЭВМ, швеями, обувщиками, кухонными рабочими, уборщиками служебных помещений, операторами стиральных машин, мастерами изделий из бересты, керамики, лозы. Но прежде чем обучать тем или иным специальностям, здесь смотрят на актуальные для Ленобласти профессии. И общаются напрямую с работодателями. Поэтому выпускники Мультицентра получают именно те умения, которые востребованы на рынке для людей с ограниченными возможностями. И реальную возможность трудоустроиться. Это уже большой прорыв для них. Но это еще не все для обычной жизни.

– Выведя наших ребят на этап трудоустройства, мы поняли, что не для всех из них возможно проживание рядом с местом работы. Часть наших выпускников – это сироты, у которых нет своего жилья, кроме психоневрологического интерната. А рядом с ним нет другой работы. Получается замкнутый круг. Чтобы его разорвать, мы предложили ребятам альтернативу, пусть и временную, – модель проживания на арендованном жилье, – рассказала Ирина Дрозденко. – Они живут рядом с нами, вместе с нами, работают, платят налоги, созидают, живут полноценной жизнью.

Тем, кто рекомендован к выписке из интернатов, проект помогает устроиться в жизни. Реализует его уже почти два года учреждение совместно с комитетом по социальной защите населения Ленобласти. Но это не просто программа сопровождения инвалидов – здесь за каждого «болеют» душой. Планов у центра много.

- Учитывая, что одно из ведущих направлений развития нашего региона – сельскохозяйственное производство, мы мечтаем разработать программы подготовки работников зеленого хозяйства и защищенного грунта. Мы надеемся, что там, где сейчас ручной труд незаменим, наши ребята окажутся востребованными. А они всегда готовы и открыты к подобной работе! - говорит Ирина (просто Ирина)?

Кроме того, уникальная программа помогает оптимизировать бюджет Ленобласти. Как рассказала Ирина Дрозденко, когда каждый из участников проекта жил в ПНИ, на него приходилось около 49 тысяч рублей в месяц. А когда эти люди становятся участниками проекта – до 17 тысяч на одного человека.

– Безусловно, это интересно финансово. Но мы должны смотреть и на гуманистическую составляющую этого проекта. Это 52 человека, 52 души. Кто-то уже с женой или мужем, а кто-то уже втроем – с ребенком. И этих людей назад в интернат уже не отправить. Их жизнь сложилась и навсегда повернулась по другому вектору, в другом качестве, с их ощущением мира и счастья, – добавила Ирина Дрозденко.

СКАЗАНО

Заместитель Министра труда и социальной защиты Григорий Лекарев:

– Во время визита в Мультицентр я увидел, что там предлагают ребятам по-настоящему современные технологии, которые востребованы на рынке труда. Попытки организовать были и ранее во многих городах. Но тут есть очень четкая связь с работодателем, то есть запросом рынка. Когда мы идем в ногу со временем, мы не просто обновляем раз в пять лет технологии. Здесь с конкретным работодателем ведется разговор, какие специалисты необходимы, как их нужно подготовиться, какими компетенциями они должны обладать. Это уникальный подход и он отвечает современным тенденциям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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