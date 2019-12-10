Помощь предпринимателям и бережливые технологии: Краснодарский край поделился 15 лучшими практиками реализации нацпроектов

Агентство стратегических инициатив (АСИ) 15 декабря запускает новую платформу «Смартека»: она станет площадкой для обмена лучшими управленческими, социальными и экономическими практиками между российскими регионами. Платформа поможет субъектам РФ делиться опытом в реализации национальных проектов. Свои лучшие практики для «Смартеки» представил Краснодарский край: на включение в общероссийскую платформу претендуют 15 программ региона.

«ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»

Проекты Кубани были представлены в Ростове-на-Дону на мероприятиях Агентства стратегических инициатив. На стратегической сессии регионы Южного федерального округа презентовали уже реализованные на своих территориях уникальные управленческие решения. Лучшие из них будут включены в платформу «Смартека» и начнут применяться в других субъектах России. Всего на суд экспертов было заявлено 50 практик по направлениям «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиции» и «Туризм».

Краснодарский край представил 15 проектов во всех трех сферах. Одна из успешно реализованных в регионе практик - обучающая программа «Школа молодого предпринимателя». Образовательный проект для начинающих бизнесменов был запущен в 2016 году по инициативе администрации Краснодарского края. Двухмесячный курс из 16 занятий реализуется Центром поддержки предпринимательства. Стать его слушателями могут все жители Краснодарского края, мечтающие открыть свое дело. Интерес к «Школа молодого предпринимателя» не случаен: Краснодарский край входит в число российских регионов-лидеров по числу зарегистрированных и действующих малых предприятий. В малом и среднем бизнес на Кубани трудится около 700 тысяч человек, причем только за последние три года прирост составил 50 тысяч. МСП производят 33 процента валового продукта региона. У краснодарцев накоплен богатый опыт в развитии и поддержке частного предпринимательства, которым они могут поделиться с другими регионами.

– В муниципалитетах края открыты центры поддержки предпринимательства. Действуют Фонд микрофинансирования, Фонд развития промышленности, где бизнесмены могут получить займы под минимальный процент. Эти меры направлены на то, чтобы создать базу для открытия и развития малых и средних предприятий в регионе, сделать их сильнее, конкурентоспособнее, – отмечал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Проекты Кубани для "Смартеки" были представлены в Ростове-на-Дону на мероприятиях Агентства стратегических инициатив. Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края.

«КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ИЛОН МАСК?»

Кроме того, Кубань представила еще одну практику в сфере предпринимательства - краевой форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым» (тот самый, на который краснодарцы пригласили американского миллиардера - «Как тебе такое, Илон Маск?»). Региональный форум уже зарекомендовал себя как федеральной площадка.

– Начинающие предприниматели смогли показать презентации своих проектов и получить оценку или совет от ведущих экспертов, – отметил Вениамин Кондратьев. – Те, кто решил открыть свое дело, смогли тут же, на форуме, при помощи сотрудников МФЦ оформить и зарегистрировать ИП.

Партнерами форума выступают ведущие российские компании, а в числе его спикеров побывали известные бизнесмены, политики и чиновники.

Перспективным экспертам АСИ показался и опыт внедрения бережливых технологий на кубанских предприятиях. Это направление в наши дни внедряется повсеместно в рамках национального проекта по повышению производительности труда. В ближайшем времени бережливые технологии будут запущены на 24 предприятиях Кубани, а также в краснодарских вузах.

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АБРАУ-ДЮРСО

Еще одна практика, которая может быть интересна другим регионам, - социальная программа «Жители Абрау-Дюрсо». Проект стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития в субъектах РФ в номинации «Городское развитие и инфраструктура». Социальная программа ЗАО «Абрау-Дюрсо» направлена на улучшение инфраструктуры знаменитого краснодарского поселка. Ежегодно завод вкладывает десятки миллионов рублей в реконструкцию дорог, благоустройство парка, скверов, пляжей, повышение качества социальных услуг, спонсирует школы и детские сады. При этом как и на что лучше потратить выделяемые средства, подсказывают сами жители Абрау-Дюрсо.

Каждый из представленных Краснодаром проектов получил высокую оценку специалистов. В течение двух недель представленные практики обсуждались, дорабатывались и оценивались совместно с приглашенными экспертами АСИ.

Напомним, поручение разработать платформу «Смартека» для обмена положительным опытом Агентству стратегических инициатив дал президент Владимир Путин. По итогам Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне этого года глава государства поручил привлечь к проекту региональные власти, заинтересованные российские институты и международные организации для того, чтобы создать площадку по обмену лучшими практиками в сфере социально-экономического развития.