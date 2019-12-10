2019-12-10T15:07:27+03:00
Звезды

«Это было правильно»: Василий Лановой о правдивых фильмах про войну и событиях битвы под Ржевом

В российский прокат вышла военная драма Игоря Копылова «Ржев». Лента повествует об ожесточенных боях Красной армии против фашистов в районе Ржевско-Вяземского выступа в 1942 году
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В центре сюжета фильма – горстка советских солдат, чудом выживших в мясорубке под селом Овсянниково. Бойцы держатся из последних сил в надежде продержаться до прихода подкрепления. Им был дан приказ удержать деревню любой ценой, а это значит – отступать нельзя, за ними – Москва. Появление в Овсянниково начальника особого отдела РККА меняет ход развития сюжета. Младший лейтенант должен найти и разоблачить предателей среди своих, тем самым приблизить победу.

Зрители, которым уже посчастливилось посмотреть новую картину, весьма лестно отзываются «Ржеве». Они высоко оценили игру актеров, операторскую работу, зрелищность сцен боев. Однако среди позитивных комментариев встречаются и неоднозначные. Например, реалистичные сцены, тяжелые решения руководства СССР и военачальников Красной Армии называются жестокостью и бесчеловечностью.

Если раньше лозунг «Победа любой ценой» был горькой, но правдой, и не вызывал сомнений, то сейчас существуют некоторые «особые мнения», что рассказывать такую жесткую правду значит подрывать авторитет Советского Союза — страны-победительницы, ее руководства, генералитета и командиров тех роковых лет. Они утверждают, что не нужно рассказывать молодому поколению, что на войне бывают очень тяжелые решения: отправить сотни на верную смерть, чтобы отстоять Москву. Таким образом, великая цель, ради которой миллионы людей не пожалели своих жизней, ставится по сомнение. А сцены жестоких сражений, невероятных подвигов некоторые хотят стереть из памяти.

Ржев - Трейлер Фильм 2019.

С таким развитием событий категорично не согласен величайший актер, полюбившийся нам в том числе по фильмам о военных подвигах, Василий Семенович Лановой.

«Битва за Ржев – это уникальное сражение. Благодаря героизму наших солдат мы отстояли Москву. Мы должны гордится нашим прошлым и помнить о нем. Люди гибли за спасение нашей страны от немецких захватчиков. Так было. Ржев действительно перекрывал путь немцам к Москве. А если бы не перекрыл? Что бы тогда было с нашей страной? Поэтому в данном случае не может быть никаких оценок, плохо это было или хорошо. Это было правильно. Под Ржевом происходило то, что называется патриотизмом. А что, кто-то недоволен, что показывают правду о войне? Посылать их надо в одно место. Я все сказал».

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