Звезда, которая может погубить человечество, "упала в обморок"

Бюро астрономических телеграмм – самый авторитетный источник новостей по астрономии в мире – на моей памяти еще не позволяло себе художественных выражений. Но на днях обсерватории всего мира получили телеграмму с заголовком «Бетельгейзе упала в обморок». Астрономы в шоке, и звезда, главная в созвездии Ориона – тоже, похоже, в шоке. Чтобы в этом убедиться, вам не нужен телескоп, нужна всего лишь ясная ночь.

Еще до этой телеграммы многие любители, в том числе люди, едва ориентирующиеся в звездном небе, заметили: что-то не так. Наступала осень, и громадное, яркое созвездие Ориона с каждым вечером все выше поднималось на востоке… но оно было каким-то другим. Присмотревшись, люди понимали: ярчайшая звезда этого созвездия, та, что на левом «плече» Ориона, стала тусклой. Это сразу изменило рисунок созвездия, сделало его непривычным. Да, это та самая звезда, которая может взорваться в любой момент и погубить на Земле все живое. Что происходит, и насколько велика угроза?

Для начала давайте сами посмотрим на Бетельгейзе. Люди, которые умеют находить Большую Медведицу, умеют находить и созвездие Ориона, его мудрено не заметить. Вечерами оно стоит невысоко над восточным горизонтом, к полуночи поднимается выше над точкой юга. Три звезды, выстроившиеся в ряд, образуют пояс, которым перепоясался Орион. С пояса свисает «меч», в котором даже не очень зоркий глаз увидит туманность, подсвеченное звездами облако пыли. Внизу две ноги, вверху – две звезды, обозначающие как бы плечи. Левая, поднятая вверх (Орион как бы замахивается на кого-то) – и есть Бетельгейзе. Вообще-то она носит официальное название «альфа Ориона». Альфа – первая буква греческого алфавита, и это означает, что Бетельгейзе – первая по яркости в созвездии. Но сейчас она выглядит тусклой и как бы тлеющей. Ее обычно ярко-красный цвет скорее напоминает угли, которые вот-вот погаснут. Там явно что-то случилось.

Бетельгейзе – очень большая звезда, она в 11 раз тяжелее Солнца, почти в 900 раз больше Солнца, и светит в сто тысяч раз ярче. В этом ее беда, такие звезды долго не живут. Ее возраст – всего 8-10 миллионов лет, а она уже умирает, для сравнения – возраст Солнца составляет 4,5 миллиарда лет, а оно еще держится молодцом. Кстати, это означает, что динозавры, да что динозавры, первые приматы, из которых получился человек, видели, как Бетельгейзе появлялась! Как она будет умирать? Очень ярко. Хотя свет от Бетельгейзе до нас идет 650 лет, есть звезды и поближе, она взорвется так, что затмит на нашем небе полную Луну. И ладно бы затмит, ну, будут две Луны, красиво. Но вместе с оптическими лучами на нашу планету обрушится колоссальное количество радиации. Мы никогда не наблюдали событие такого масштаба. И точно не знаем, как это будет выглядеть и чем обернется.

Такие большие звезды долго не живутФото: Shutterstock

Когда это случится? Обычно специалисты говорят: «это может произойти завтра, а может – через тысячи лет». Согласно последнему исследованию, до взрыва осталось около ста тысяч лет. Но все такие расчеты строятся на наших знаниях об устройстве этой звезды. А наши знания могут хромать, и «обморок» - лишнее тому свидетельство.

Вообще-то Бетельгейзе меняет яркость, это не новость. Причем делает это без четко выраженного периода. Такие колебания как раз и говорят о том, что звезда заканчивает свой жизненный путь. Посмотрите на Солнце – оно светит ровно. В XIX веке эта звезда сияла очень ярко, именно тогда ей и присвоили индекс «альфа», потому что она была самой яркой в Орионе, и шестой по блеску на всем небе. Теперь же не на что и смотреть. Звезда пульсирует с периодичностью примерно в 400 дней, причем в последнее время период вырос до 420 дней. Есть и более длинная пульсация с периодом около 2 тысяч дней. Видимо, минимумы пульсаций наложились друг на друга, и блеск «провалился». Бюро астрономических телеграмм сообщает, что такой слабой Бетельгейзе еще никогда не была.

Значит ли это, что взрыв наступит совсем скоро? В популярной прессе стараются успокоить: звезда непременно взорвется, но вряд ли на наших глазах. На самом деле «обморок» обозначает именно это. Несколько слов о том, как это работает. Перед взрывом звезда то расширяется – при этом ее температура падает, светимость тоже. То сжимается – растут температура и блеск. Критическая фаза – именно фаза расширения, которую мы и наблюдаем сейчас. Звезда собирает остатки ядерного топлива, оно очень быстро сгорает внутри звезды, из-за этого она расширяется. Но топлива мало, поддержать горение в новом «теле» уже нечем. Поэтому звезда остывает, а силы гравитации схлопывают ее. Взрыв – это просто очень быстрое схлопывание, такое быстрое, что звезда не успевает включить ядерный реактор (или уже нет топлива вообще), и не может остановить коллапс. Силы гравитации сжали бы звезду в точку. Но взрыв производит такое количество энергии, что включаются иные, кроме гравитации, силы. Итог: большая часть звезды в виде света и радиации излучается в космос, меньшая превращается в черную дыру.

Так вот: то, что звезда сильно расширилась, говорит о том, что теперь она будет столь же стремительно коллапсировать. Если не вырулит, мы увидим взрыв сверхновой через несколько сотен дней. Если честно, в такой сценарий не очень верится. Интуитивно понятно, что у Бетельгейзе еще есть порох в пороховницах. Но Бюро астрономических телеграмм призывает быть начеку. А это значит, нам надо завести себе привычку. Вышли гулять с собакой, вечер ясный? Хорошо, ищем глазами альфу Ориона. Как там она?