В России принимают «инвестиционный кодекс»: для бизнеса остановят время

Во вторник, 10 декабря, депутаты Госдумы почти три часа обсуждали законопроект о защите и поощрении капиталовложений. На самом деле это сразу несколько документов, для простоты многие называют их вместе инвестиционным кодексом. Это и правда большой рамочный закон, очередная попытка привлечь инвестиции в страну.

Главная идея закона – установить для бизнеса понятные и предсказуемые правила игры. А если сделать это на постоянной основе не получается, власти собрались замораживать налоговые условия для определенных проектов. То есть компания, которая хочет построить, например, завод, подписывает с регионом, где будет находиться производство специальный договор, в котором обязуется запустить конкретное производство, а власти в ответ гарантируют, что в ближайшие годы налоги и другие платежи компании не вырастут.

- Сама идея закона сводит к минимуму влияние государства: не будет никаких комиссий, где бы чиновники сидели и решали, давать ли преференции проекту или нет. Если инвестор соответствует прописанным в законе требованиям, у регионов просто не будет права ему отказать, - подчеркнул заместитель министра финансов Андрей Иванов, представлявший законопроект. – При этом коммерческие риски государство на себя брать не будет.

В документе прописано несколько инвестиционных режимов. В общем режиме единственная преференция для бизнеса – три года неизменных налоговых условий. Проектный режим предполагает более глубокую «заморозку»: 6, 15, а то и все 20 лет искусственной стабильности. Ну а самым «жирным» инвесторам обещают особый режим, когда неизменными останутся тарифы и другие неналоговые платежи.

Казалось бы, для бизнеса все это – просто сказка. Но за два с лишним часа обсуждения вскрылось много недочетов закона.

Так, Средний а тем более малый бизнес не сможет воспользоваться прописанными в нем преференциями. Дело в том, что порог входа чиновники заложили довольно большой. Налоги «замрут» для тех, кто инвестирует от 200 миллионов рублей в соцсферу, полтора миллиарда в IT или сельское хозяйство, и больше 5 миллиардов для других отраслей. Больше того, это должны быть именно собственные деньги компании, взять кредит на стройку завода не получится.

- Очень небольшое число компаний может получить стабилизационные оговорки, - констатировал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. – Требования к инвесторам нужно снижать в разы, вводить коэффициенты для разных отраслей промышленности. Нам нужен поток новых проектов, а не несколько десятков.

В законопроекте говорится, что за год после его принятия нужно будет пересмотреть инвестиционное законодательство всех уровней: федерального, регионального и муниципального. То есть разобраться во всем том, что напринимали за 30 лет.

- У нас действует огромное число мер господдержки бизнеса. Есть территории опережающего развития, особые экономические зоны, свободный порт Владивосток по бюджету и налогам Дмитрий Юрков. – Прежде чем переходить к инвестиционному кодексу, надо бы проанализировать, как работают все эти механизмы, насколько они результативны.

Даже те депутаты и эксперты, кто советовал принять закон в первом чтении, говорили, что его придется дорабатывать. Так что, вероятно, когда он в следующий раз попадет в повестку дня Госдумы, документ изменится, возможно, до неузнаваемости.

- Закон достаточно сырой. Его принятие в том виде, в каком он есть сейчас, вряд ли возможно, - констатировал помощник президента Андрей Белоусов.