2019-12-10T19:27:39+03:00
Звезды

Ирина Понаровская пережила клиническую смерть

У певицы неожиданно отказали почки
Ольга ЛИБГАРДТ
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Одна из самых эффектных певиц советской эстрады внезапно перестала давать концерты и выходить в светОдна из самых эффектных певиц советской эстрады внезапно перестала давать концерты и выходить в светФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Около десяти лет назад звезда 90-х Ирина Понаровская пропала из виду. Одна из самых эффектных певиц советской эстрады внезапно перестала давать концерты и выходить в свет. Как выяснилась, знаменитость покинула Россию. Только год назад артистка снова вернулась в родной Санкт-Петербург. И вот на днях звезда впервые за долгое время вышла в свет.

Ирину Понаровскую не узнать. Звезда 90-х кардинально изменила имидж. Она сделала стильную стрижку и стала платиновой блондинкой. 66-летняя знаменитость прекрасно выглядит. При этом артистка не скрывает, что ее идеальная фигура - результат жестких диет. Ведь чего не сделаешь ради карьеры и желания блистать на сцене.

Она работала в прямом смысле до потери сознания. "Я оказалась первой эстрадной певицей, которой удалось в 22 года сыграть в мюзикле Марка Розовского «Орфей и Эвридика». Мне доверили сыграть главную роль. Это же уму непостижимо, я иногда даже не верю, что это происходило со мной. Я сознание теряла, потому что мне надо было еще похудеть и еще лучше выглядеть. Это все для того, чтобы быть такой воздушной девочкой, Эвредикой", - рассказала Ирина в эфире программы "Судьба человека".

irinaponarovskayairinaponarovskaya
"Судьба человека" с Борисом Корчевниковым
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А через четыре года случилось страшное. Во время гастролей певица, которой на тот момент было 26 лет, прямо на сцене почувствовала себя очень плохо. Она каким-то чудом смогла закончить выступление, но за кулисами потеряла сознание.

Когда ее привезли в больницу, выяснилось, что Ирина пережила клиническую смерть от болевого шока. "Вижу как меня несут. А потом лечу на свет. Такая кругом красота бесконечная, будто все золотом залито. Мне было очень легко. Я будто мыльный пузырь", - шокировала артистка признанием Бориса Корчевникова.

Как отметила звезда, она не знает, что это было. "У меня неожиданно отказали почки. Произошел болевой шок. Врачи мне потом рассказали: «Когда сердце у тебя забилось, то ты сказала: «Зачем?». Я до сих пор помню тот свет", - поведала Понаровская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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