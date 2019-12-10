2019-12-10T19:53:18+03:00
Экономика

МВД: Цифровая подпись нуждается в серьезном уровне защиты

Начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко рассказал о киберпреступлениях в сфере экономики
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Наибольший интерес коллег вызвали такие темы, как способы защиты от основных видов IT-мошенничеств. ФОТО: МВД РФНаибольший интерес коллег вызвали такие темы, как способы защиты от основных видов IT-мошенничеств. ФОТО: МВД РФ
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Сотрудниками органов внутренних дел за 10 месяцев 2019 года задокументировано 236,4 тысяч IT-преступлений. Основной их массив составляют различные виды мошенничеств, на долю которых приходится около половины всех зарегистрированных преступлений.

- Уже каждое седьмое преступление совершается с использованием IT-технологий,- заявил начальник ГУЭБиПК МВД России Андрей Курносенко.

По данным генерал-лейтенанта полиции размер причиненного материального ущерба от подобных преступлений в текущем году превысил десять миллиардов рублей! А динамика прироста таких преступлений за прошедшие 3 года составила 165%.

В своем выступлении Курносенко отметил, что динамика могла быть выше, если бы не своевременно принятые в Уголовный кодекс России пункты статей: «Кража с банковского счета, а равно электронных денежных средств» и «Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

- Кроме того, в настоящее время прорабатывается законодательная инициатива, предусматривающая перевод незаконного разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, в категорию преступлений средней тяжести, - сообщил генерал.

Кстати, возможно это мера позволит минимизировать количество мошеннических звонков из колл-центров, которые пользуются банковской информацией.

Так же, по словам начальника Главка, злоумышленники все чаще используют чужие электронные цифровые подписи.

- Например, летом этого года в Калуге.

Другой подобный преступный эпизод произошел в Сургуте, где 55 человек стали жертвами мошеннических действий в результате незаконного использования электронной подписи. Без согласия граждан на них были зарегистрированы свыше ста коммерческих организаций, которые впоследствии использовались в схемах уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

Начальник ГУЭБиПК МВД подчеркнул, что все подобные примеры указывают на необходимость скорейшего совершенствования на государственном уровне методов защиты, выдачи и использования электронной цифровой подписи.

В ходе пресс-конференции вопросы журналистов принимал начальник УОС МВД России генерал-майор внутренней службы Александр Князев. Наибольший интерес коллег вызвали такие темы, как способы защиты от основных видов IT-мошенничеств, противодействие бесконтрольному использованию криптовалюты в противоправной деятельности, пресечению махинаций с цифровыми подписями и ряд других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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