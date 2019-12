На лестнице, ведущей на тот свет, ученые насчитали всего три ступени

О том, сколько человеку лет, можно судить по белкам, которые содержатся в его крови. В этом ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета (Stanford University School of Medicine) убедили анализы, взятые более чем у 4 тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 95 лет. Каждому возрасту, как выяснилось, соответствуют свои белки. Точнее их набор - протеом или совокупность белков, как его называют. Кратко об этом - в сообщении университета, подробнее - в журнале Nature Medicine.

- Очень много белков - до трети всех, попадающих в плазму крови из различных органов, заметно меняются с возрастом, - объясняет руководитель исследования - профессор Тони Уисс-Корей (Tony Wyss-Coray), который возглавляет еще Стэнфордский центр изучения болезни Альцгеймера (Stanford Alzheimer's Disease Research Center — ADRC). Эти белки, по словам ученого, естественные показатели старения. А возможно, и его причина.

Самое интересное: протеом меняется не плавно, а скачками: в 34 года, в 60 лет и в 78 лет. В эти моменты организм претерпевает некие кардинальные изменения — деградирует, как это ни печально.

Таким образом выходит, что люди стареют ступенчато. И ступенек этих, ведущих на тот свет, всего три.

60 лет исполнилось? Пора на пенсию - научный факт. А после 78 лет - вообще грех работать. Белки уже не те.

Причины, которые влекут за собой возрастные изменения белкового состава плазмы крови, ученым пока не открылись. Но они подметили, что отдельные органы могут стареть с разной скоростью. А изменения в белках, произведенных ими, достаточно ясно сигнализируют о том, что эти органы — например, печень или, скажем, сердце - одряхлели не своевременно. И угрожают жизни.

Из обнадеживающего: поняв, как процессы старения связаны с протеомом, можно поискать способы воздействовать на него — этот протеом. Чтобы обратить старение вспять. Или хотя бы замедлить его. И если не подняться вверх по той лестнице, которая ведет вниз, то хотя бы подольше задержать на какой-нибудь ступеньке. Желательно на верхней. Ведь подмечено, что люди, чей биологический возраст меньше календарного, моложе и своим белковым составом. И сами здоровее.

Професор Тони Уисс-Корей - первооткрыватель трехступенчатого старения.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Центр, управляющий процессом старения, возможно находится в мозгу

Старение считают генетически предопределенным. Но вдруг это не совсем так? Не исключено, конечно, что программа, заставляющая организм постепенно увядать и в конце-концов погибать,заложена в хромосомах. Но центр управления ею вполне может находиться в другом месте. Например, в мозге. С таким предположением выступили инедавно американские биологи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна (Albert Einstein College of Medicine in the United States).

- Ученые пока не могут понять, каким образом и почему стареют различные органы и ткани? - рассказывает один из авторов исследования профессор Дуншэн Цай (Professor Dongsheng Cai). - Наши эксперименты свидетельствуют: некий центр, управляющий процессом, все-таки существует.

По мнению американских исследователей, старением руководит гипоталамус - участок в глубине мозга. Это своего рода эндокринный центр, регулирующий процессы роста тканей, репродуктивные функции, метаболизм.

Цай с коллегами экспериментировали с мышами, обращая внимание на один из верных признаков старения - на повышенную чувствительность к воспалениям. Следили за активностью белкового комплекса, сигнализирующем о воспалении. Обнаружили, что более всего он концентрируется как раз в гипоталамусе. И при этом блокирует здесь синтез гормона гонадолиберина (GnRH).

Гипоталамус (красное пятно): возможно этот отдел мозга и управляет процессом старения.

Ученые предположили, что уменьшение количества GnRH и вызывает старение всего организма. Чтобы убедиться в этом, они нейтрализовали часть молекул сигнального комплекса, поступающих в мозг пожилых мышей. В результате «ветераны» прожили на 20 процентов дольше своих собратьев. Аналогичного эффекта удалось добиться и посредством введения GnRH.

Профессор Цай верит, что можно воздействовать и на гипоталамус людей, продлевая им молодость. Кто знает, не этот ли отдел мозга управляет процессом синтеза белков, попадающих в кровь - тех самых, состав которых определяет возраст человека?

Скептики однако оптимизма не проявляют. Намекают, что сегодня не так уж и трудно сделать долгожителями мышей. Или червей. Или мух. Некоторым «рекордсменам» продлевают жизнь в полтора и два раза. Но перенести применяемые методы на людей пока не получается. Хотя ученые обещают. На вопрос «Когда?» каждый раз отвечают: «через 10-15 лет». И так уже лет тридцать.