Лучшей книгой года назвали биографию Венедикта Ерофеева

Напомним, что «Большую книгу», в отличие от почившего «Русского Букера», вручают за книги любых жанров: могут за художественную литературу, а могут и за нон-фикшн. И каждый год в начале декабря в Доме Пашкова отмечают сразу три лучших книги года, выписывая Первую, Вторую и Третью премию (то есть «золото», «серебро» и «бронзу»). Лауреатов определяет Литературная академия, насчитывающая больше ста членов - литераторов, литературоведов, деятелей культуры, общественных и государственных деятелей, журналистов… Денежный эквивалент Первой премии - три миллиона рублей, Второй - полтора миллиона, Третьей - один миллион. Но важнее не деньги, а почет: за 14 лет своего существования «Большая книга» успела стать главной литературной премией страны.

В этом году на премию претендовали двенадцать книг. Это «Рай земной» Сухбата Афлатуни, «Собаки Европы» Ольгерда Бахаревича, «Брисбен» Евгения Водолазкина, «Собачий лес» Александра Гоноровского, «Все, способные дышать дыхание» Линор Горалик, «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского, «Калечина-Малечина» Евгении Некрасовой, «Опосредованно» Алексея Сальникова, «Дождь в Париже» Романа Сенчина, «Дни Савелия» Григория Служителя, «Жизнь А.Г.» Вячеслава Ставецкого и «Дети мои» Гузель Яхиной.

Церемонию вели артисты театра «Ленком», и посвящена она была недавно ушедшему от нас Марку Захарову. После того, как актеры представили все номинированные книги и вызвали на сцену их авторов (по традиции, те почти всю церемонию сидят лицом к залу), после того, как Дмитрий Быков вручил приз за вклад в литературу петербургскому прозаику Валерию Попову, приступили к главному: объявлению победителей. Председатель счетной комиссии Ирина Барметова сочла нужным предупредить, что разрыв в количестве голосов между лауреатом первой и второй премии был очень солидным, а между лауреатом второй и третьей - небольшой.

Третью премию получила Гузель Яхина за роман «Дети мои», очень любопытный, хоть и не повторивший успеха ее дебютного хита «Зулейха открывает глаза». Яхина, как обычно, очень сдержанная и очень элегантная, поблагодарила семью и дочку, которая «по-взрослому отнеслась к тому, что я много времени тратила на книгу». Вторую премию получил актер и писатель Григорий Служитель за роман из жизни котов «Дни Савелия», пользующийся горячей любовью большинства тех, кто его прочел. Григорий посвятил награду своей матери.

Когда настал самый торжественный момент объявления лауреата первой премии». Это произведение не лучшее в его библиографии, во многом уступающее «Лавру» и «Авиатору», но все же Водолазкин к 2019 году стал одним из ведущих, самых читаемых и обсуждаемых российских писателей - и казалось, что голосовавшие решат как-то зафиксировать для истории этот факт. Но нет, ничего подобного: премия досталась не Водолазкину. И вообще не роману. А единственному в списке произведению, не относящемуся к художественной литературе.

«Венедикт Ерофеев. Посторонний» - безусловно, хорошая книга, подробная и неплохо написанная биография, в которой большое место уделено литературоведческому анализу бессмертной поэмы «Москва, «Лев Толстой. Бегство из рая» Павла Басинского, «Ленин» Льва Данилкина. Но это были книги куда более яркие и действительно ставшие большими событиями, чего о «Ерофееве», при всех его несомненных достоинствах, язык сказать не поворачивается.

Кстати, в «народном» голосовании, проходившем на крупнейшем литературном сервисе LiveLib, первую премию получила Яхина, вторую - Служитель, а третью - Водолазкин; «Венедикта Ерофеева» «народное жюри» словно бы вовсе не заметило. И еще хочется отдельно пожалеть Алексея Сальникова, автора нашумевшей книги «Петровы в гриппе и вокруг него»: его новый роман «Опосредованно», действие которого разворачивается в мире, где гениальная поэзия приравнена к наркотикам и запрещена, тоже заслуживал призов, но оказался полностью ими обделен.

Кстати, кто оказался абсолютным триумфатором на премии (и совершенно заслуженно) - так это «Редакция Елены Шубиной», подразделение издательства АСТ. Благодарности в адрес его сотрудников и лично Елены звучали со сцены без конца: именно там вышли все книги, получившие награды.

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