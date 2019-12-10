2019-12-10T21:36:28+03:00
Звезды

"Венедикт Ерофеев" получил "Большую книгу"

В Москве наградили лауреатов главной литературной премии страны
Сергей СЕЛЕДКИН
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Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симоновский (слева направо), получившие первую премию за роман "Венедикт Ерофеев: посторонний", писатель Гузель Яхина (в центре), получившая третью премию за роман "Дети мои", и писатель Григорий Служитель (справа), получивший вторую премию за роман "Дни Савелия". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССОлег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симоновский (слева направо), получившие первую премию за роман "Венедикт Ерофеев: посторонний", писатель Гузель Яхина (в центре), получившая третью премию за роман "Дети мои", и писатель Григорий Служитель (справа), получивший вторую премию за роман "Дни Савелия". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В доме Пашкова назвали лауреатов "Большой книги". Триумфатором стал филолог Олег Лекманов и его соавторы Симановский и Свердлов, написавшие на троих "невозможную" биографию Венедикта Ерофеева. До выхода книги "Венедикт Ерофеев. Посторонний", считалось, что написать биографию Венички невозможно, поскольку он сам наплодил о себе кучу мифов.

О том, что биография Ерофеева что-нибудь да получит на БК знали давно. Во-первых, "Большая книга" любит награждать разные жанры. Во-вторых после неудачи Лекманова на премии "Просветитель", где та же биография прошла мимо призов, Лекманова кулуарно утешали: "Ну ничего, зато "Большую книгу точно дадут".

Так и получилось, правда, никто не ожидал, что будет первое место.

Фаворитом гонки была небезызвестная Гюзель Яхина с романом "Дети мои", которой книжные ванги безоговорочно отдавали первое место. И пусть Яхина уже получала "БК" несколько лет назад. Евгению Водолазкину, например, ничто не помешало стать лауреатом дважды: с "Лавром" и "Авиатором".

Но Яхина стала третьей, а в третий раз Евгению Германовичу сделать это не удалось. Его "Брисбен, дебютант Григорий Служитель. Его роман о котиках "Дни Савелия". (Как гласит легенда, именно Водолазкин одобрил, благословил и порекомендовал рукопись актёра Гриши Служителя знаменитому редактору Елене Шубиной, в чьей редакции выходят одни шедевры).

Жаль, что награду не получила Евгения Некрасова. Ее дебютный роман "Калечина-Малечина" был действительно классным произведением, ставшим событием в литературном мире.

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Москва-Москва Венедикта Ерофеева

Автор биографии Венедикта Ерофеева Олег Лекманов стоит на Красной площади, прислонившись к колонне. У него рюкзак на спине, две веревочные фенечки на руке. Люди здороваются с Лекмановым. Некоторые путают его со Шнуром. Но некоторые не путают. Это тот самый Лекманов, самый популярный филолог столицы. Преподаватель московской вышки, автор биографии Мандельштама и еще - популярный блогер. Это ему принадлежит шутка: "Если Зураб Церетели изваял Марину Цветаеву с цветком в руке, я очень надеюсь, что он не примется за памятник Константину Вагинову". (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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