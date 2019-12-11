Как правильно пить лекарства

А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы выбираем самые интересные темы программы.

- Таблетки лучше всего запивать водой.

Не рекомендуется проталкивать лекарства чаем и молоком. Запрещено запивать грейпфрутовым соком. Это может увеличить концентрацию лекарственного средства, и как оно подействует, предсказать невозможно.

- Принимать таблетки лучше в вертикальном положении, хотя бы сидя.

Так они не останутся в пищеводе и попадут в желудочно-кишечный тракт, где начнут действовать.

Если состояние больного не позволяет сидеть, приподнимите ему верхнюю часть туловища.

Исключение: сосудорасширяющие таблетки быстрого действия, которые принимают под язык. Их лучше рассасывать в полугоризонтальном положении, откинувшись назад.

- Таблетку обязательно нужно запить стаканом (не глотком!) жидкости. Потому что иначе пилюля может прилипнуть к стенке пищевода. И вместо нормального действия лекарства вы ощутите лишь изжогу.

- В какое время принимать лекарства, должен сказать врач.

Утром по обычному правилу пьют: мочегонные, ингибиторы протонной помпы, нестероидные гормоны.

Вечером, как правило, назначают: статины, ингибиторы АПФ.

Но ориентироваться лучше не на класс препарата, а на конкретное назначение, которое сделает ваш лечащий врач.

Вопрос - ребром

В спортзал после инфаркта

Вопрос из студии: «Недавно я перенес инфаркт, лечился в больнице. Можно ли мне теперь вернуться к занятиям спортом, которые я так любил до болезни?»

Отвечает кардиолог Герман ГАНДЕЛЬМАН:

- Занятия физкультурой после перенесенного инфаркта приветствуются! Но для начала нужно пройти реабилитацию, где вас под контролем медицинских работников подготовят к возвращению привычных нагрузок. А затем проконсультироваться с лечащим врачом: в соответствии с состоянием вашего сердца он даст конкретные рекомендации, какие упражнения вам теперь можно выполнять, а какие не стоит.

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