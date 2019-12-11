Метеорный поток Геминиды-2019 в пятницу 13-го: где посмотреть

Несколько ночей подряд, начиная с мистической пятницы 13 декабря, на Землю будут обильно сыпаться звезды метеорного потока Геминиды — одного из самых ярких и мощных. Насколько красочным станет небесное шоу, достигнув своего максимума? Прогнозы разнятся. Но по одной звезде в минуту, как минимум, обещают большинство астрономов. А некоторые прочат и по две. То есть, примерно по 120 штук в час.

Геминиды, прилетевшие несколько лет назад.

Шансы увидеть Геминиды достаточно высоки. Ведь в этом метеорном потоке попадаются частички разного размера - не только пылинки, но и булыжники размером с кулак, которые могут вспыхивать яркими болидами. Откуда они? Вероятней всего из шлейфа, оставленного неким крупным космическим объектом. Его обнаружили в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа, назвали 3200 Фаэтон (3200 Phaethon), но до сих пор не разобрались — то ли это астероид, то ли потухшая комета.

Геминиды догоняют Землю. Поэтому скорость входящих в атмосферу частичек потока невелика - порядка 32-35 км/сек. Сгорают они медленно, расчерчивая небо светящимися струйками главным образом желтого цвета. Можно попробовать загадать желание.

Некоторые астрономы обещают более 100 падающих "геминид" в час.

Звездопад стартовал еще 4 декабря, продолжится до 17 декабря. Увы, в нынешнем году наблюдениям будет мешать полная Луна, на фоне которой некоторые метеоры останутся невидимыми. Но половина — точно проявятся.

Москвичам и жителям Подмосковья не повезет еще и с погодой. Гидрометцентр России огорчает: ночами 13 и 14 декабря в столице и около неё будет пасмурно.

Фазы Луны в декабре 2019 года: максимум потока Геминид придется на полную Луну.

Жителям тех районов Северного полушария, где небо останется чистым, будет казаться, что метеоры как бы вылетают из точки, которая находится в созвездии Близнецов. (Gemini), которое и дало название потоку. Там расположен так называемый радиант Геминид . Обнаружить его просто: после двух часов ночи по местному времени , надо найти Пояс Ориона - три ярких звезды, вытянутых в ряд - и направить свой взгляд чуть левее и выше.

Близнецы – созвездие Северного полушария. В зимний период оно восходит достаточно высоко над горизонтом.

Эксперты NASA советуют выбраться в самое темное место и поглазеть на небо около получаса — чтобы глаза привыкли. А как привыкнут — тогда уж искать падающие звезды.

Кажется, что метеоры потока Геминиды вылетают из созвездия Близнецов.

Для тех, кто по какой-либо причине пропустит шоу Геминид или не увидит его, шансы загадать желание все же останутся. Ночью в воскресенье 15 декабря из созвездия Волосы Вероники подлетят Беренициды - по 3 штуки в час. 19 декабря ожидаются Лео-Минориды, прибывающие из созвездия Малого Льва- по 5 штук в час. По 10 метеоров в час добавят Урсиды, летящие из созвездия Малой Медведицы. Максимум этого потока астрономы прогнозируют на 22 декабря. Столько же добавят Пуппиды-Велиды - гости из созвездий Кормы и Паруса. Они будут падать до 15 декабря.

КСТАТИ

Астероид Фаэтон - предполагаемый прародитель Геминид - весьма велик. Его поперечник достигает почти 5 километров. Глыба вращается вокруг Солнца, делая полный оборот примерно за полтора года. Подходит к светилу очень близко. О том, чем она может быть опасна, читайте Огромный астероид Фаэтон вот-вот обрушит на Землю груду камней