Старики во власти: Предсказали деду на выборах победу

О том, хорошо это или плохо, мы поговорили с известным геронтологом Павлом Воробьевым.

Пенсия - пережиток прошлого

Во всем мире тенденция к геронтократии - и Америка яркий пример. Как ни крути, в следующем году после выборов в Белом доме окажется «дедушка». Трампу в 2020-м исполнится 74 года, его конкуренту Джо Байдену - 78 лет, Майклу Блумбергу - столько же.

- Павел Андреевич, это триумф медицины? Или люди начали меняться и старики уже не так «слабоумны», как считалось раньше?

- Старики никогда не были слабоумными - они как раз мудры и осторожны. Без резких движений и скоропалительных решений. В политике это важно. В других условиях, вероятно, нужны горячие головы, рубящие сплеча, но они обычно не затуманены ни знаниями, ни умениями, ни навыками. Все это приходит с возрастом.

Другое дело, что переход от ясной головы к серьезным проблемам с памятью и умственными способностями может произойти быстро. Но обычно, пока человек работает напряженно, этого не происходит. Зато как уходит с должности - быстро впадает в маразм! Вспомним Рейгана, Буша.

Трампу будет 74, он бодр и не планирует покидать Белый дом.Фото: REUTERS

- Может, появились лекарства, которые позволяют дольше сохранять ясный ум, работоспособность, активность?

- Да нет лекарств. Лучшее лекарство - активный образ жизни. Чем больше человек работает, тем лучше и дольше живет. Именно поэтому надо переносить пенсионный возраст: человек должен работать, пока может. Не может - пожалуйста тебе инвалидность, и она не должна зависеть от возраста. А вот пенсия по старости, скорее всего, вскоре исчезнет. Это пережиток XIX века.

- Но работа президентом - огромнейшие нагрузки, нервы, бессонные ночи, тяжелые решения... Способен ли человек после 75 лет это выдержать?

- Человек, доживший в хорошем здравии до 75 лет, даст фору любому молодому и по выносливости, и по стрессоустойчивости. У него уже есть иммунитет ко многому, чего не знают молодые.

Брежнев не доверял врачам

- У россиян не особо положительные примеры стариков во власти: вспомним Брежнева и анекдоты про его немощность...

- Чудаков во власти и сейчас много. Но эпоха Брежнева, хоть и именуется застоем, была не совсем плоха. Был период, когда мы ушли от голода и карточек, была техника, машины, строили квартиры, поликлиники и больницы, школы. Мы привычно ругаем ту пору, но ведь было много хорошего! Другое дело, что геронтократия, я имею в виду окружение генсека, состоящее из стариков, не желающих ничего менять, взяла свое: никакой перспективы эти люди не видели и не выстраивали. Поэтому я бы не возраст обсуждал, а сменяемость власти, сменяемость элит.

- Брежнев, как известно, злоупотреблял успокоительными лекарствами...

- Много всякого было вокруг Брежнева в конце жизни. Джуна, целительница, там крутилась, тоже плохо влияла. Академик Чазов, который занимался здоровьем Леонида Ильича, описывал: Брежнев Джуне очень доверял, она умела втереться в доверие. А Чазова не слушал. Не удавалось ее удалить - генсек требовал Джуну обратно. Не доверял Брежнев нормальным врачам, капризничал. Но это был период всего в несколько последних лет.

«Моча не ударит в голову»

- Как вы думаете, почему старики так рвутся к власти? Может, это некая попытка вернуть молодость?

- Старики не рвутся к власти. К власти рвется молодежь. А ее как раз к власти пускать нельзя. Или можно, если у человека нет возможности стать монополистом. А старики въезжают во власть на социальном лифте: они устраивают те или иные группы влияния, могут договориться, провести переговоры с врагами и так далее.

- Насколько психика и мотивация пожилого отличаются от психики и мотивации зрелого человека лет 50 - 65?

- Психика пожилого не подвержена, например, гормональным перепадам, тому, что в просторечье часто именуют «моча в голову ударила». Мотивация может быть и личная - не без этого, но чаще - общественная, групповая. Вообще глупо думать, что кто-то может один прийти к власти - это дорога компромиссов, торговли, согласований. И с нее не так просто соскочить. Можно потерять все: на тебя товарищи надеялись, а ты...

- И все же: пожилой руководитель государства - насколько это опасно? Вдруг какой-то тромб оторвется - и все, нет руководителя. Или он из-за возрастных изменений начнет принимать дикие решения. А если это Америка, то решения неизбежно сказываются на всем мире!

- Ни один руководитель государства не может принять никакого решения самостоятельно. Может быть, только где-нибудь в Мумба-Юмбе. Все решения вынашиваются, обсуждаются, согласовываются. Что легко слетает с губ - плод долгих обсуждений. Да, руководитель может что-то «ляпнуть», как, например, Трамп приложил Эрдогана. (Имеется в виду его письмо, где Трамп посоветовал главе Турции «не быть дураком» и не вторгаться в Сирию. Позже во время личной встречи Эрдоган просто вернул это письмо Трампу, больше никто к этой теме не возвращался. - Ред.) Но потом предпринимаются сложные усилия, вплоть до экспертизы перевода, чтобы доказать: может, его все-таки неправильно поняли? Помню историю еще с хрущевских времен, когда Никита Сергеевич, как бывало не раз, приложил какого-то шейха, кажется, кувейтского, но не суть. Нашего посла сразу вызвали в МИД. Посол говорит: а я не верю, не мог наш начальник такого брякнуть. Вот придет газета «Правда» с официальной речью, тогда и поговорим. Конечно, в «Правде» не было того, что вызвало столь бурную реакцию. А на нет и суда нет: инцидент был исчерпан.

Сравним.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Работать, работать и еще раз работать

- Могут ли достижения медицины и вообще вот такое «нестарение» быть доступны обычным людям, а не только миллиардерам и политикам?

- Люди вообще стали жить дольше (см. «Кстати»). Даже у нас, несмотря на сравнительно плохую медицину. Тут много факторов: чистая вода, хорошая еда, санитария в целом. В меньшей степени - медицинская помощь. Чем выше человек на социальной лестнице, тем больше шансов у него стать долгожителем. Но не только из-за денег, а из-за работы, из-за возможности вести здоровый образ жизни. Здесь на первом месте - курение. Курящие долго не живут. Увы. Но человек, если у него есть интерес к жизни, живет гораздо дольше. Как только занятость исчезает - кончается и жизнь.

- Что нужно делать, чтобы и в старости сохранять здравый ум и ясную память?

- Работать, работать и работать, пока есть силы и возможности. Когда кончаются - все равно работать. Как-то так.

73-летняя Хиллари тоже подумывает об участии в гонке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗАБОТА

Клинтон выкинула из Белого дома все пепельницы

Продолжительность жизни в США напрямую зависит от уровня достатка человека: приличную медицинскую страховку может позволить себе далеко не каждый. И люди, рвущиеся во власть, богаты - и о здоровье, конечно же, заботятся.

Билл Клинтон любит сигары: а его жена Хиллари - сторонница здорового образа жизни до такой степени, что сразу после переезда в Белый дом потребовала убрать со столов и тумбочек все пепельницы. Кстати, ей скоро стукнет 73 - и она тоже возможная претендентка на участие в выборах.

Доктора, регулярно обследующие Трампа, говорят, что у него одна проблема - повышенный уровень холестерина. Возможная причина тому - страсть к фастфуду. Впрочем, даже фастфуд в США в последние годы становится все более «здоровым» - постное мясо, низкокалорийное масло для фритюра, увеличенные порции овощей и газировка с сахарозаменителями.

Алексей ОСИПОВ (США).

Справка «КП»

Павел Андреевич ВОРОБЬЕВ - председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, ему 61 год. Заведующий кафедрой гематологии и гериатрии (изучения проблем старости) Медицинского института непрерывного образования МГУПП, д. м. н., профессор.

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