Планетой рулят старики: Среди мировых лидеров все больше людей преклонного возраста

На Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке, особо выделялся 94-летний премьер-министр Малайзии Махатмир Мохамад. Несмотря на почтенный возраст, он держался бодро, обсудил с Владимиром Путиным перспективы развития отношений. А также предложил создать новый независимый орган, который займется расследованием крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом в июле 2014 года (в обвинения Украины и Запада, будто Россия причастна к этой трагедии, официальный Куала-Лумпур не верит).

В общем, Мохамад демонстрирует ясность мысли и здравый ум.

Так что же, пример Махатмира Мохамада - это исключение или новая политическая реальность?

Монархи всея Европы

Пожалуй, самая знаменитая долгожительница во власти - королева Великобритании Елизавета II. «Бабушке всей Британии» уже 93 года. И большую часть жизни она провела на королевском троне. Елизавета взошла на престол аж 67 лет назад!

Елизавета II взошла на престол еще в 1952 году!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее супругу, герцогу Эдинбургскому принцу Филиппу, - 98. Но супруги регулярно ездят из Букингемского дворца в королевские резиденции по всей стране, ходят на охоту, посещают бега, сами водят автомобиль. Правда, после аварии в начале этого года, когда машина с принцем Филиппом за рулем перевернулась, он заявил, что за баранку больше не сядет.

Королеве Дании Маргрете II в следующем году стукнет 80 лет. Взошла она на престол 47 лет назад. Активно занимается спортом, живописью, литературой, переводами. Например, перевела на датский труды идеолога феминизма Симоны де Бовуар. При этом Маргрета регулярно устраивает аудиенции для простых датчан. Самой большой слабостью королевы остается курение, но отказываться от вредной привычки она не собирается.

Впрочем, понятно, что функции всех этих монархов более представительские.

Как говорил Платон

В большинстве европейских государств реальными правителями, в чьих руках все механизмы управления, обычно становятся политики средних лет. А вот всякие церемониальные функции отданы политикам со стажем. Например, Италия как преемница античности решила реализовать завет древнего философа Платона. Тот утверждал, что лучшие руководители государства - 50-летние правители. Поэтому в конституции Италии записано: президентом страны может стать гражданин не моложе 50 лет. Более того, с 1990?х годов страну возглавляют мужчины за 70. Так, 11-й президент Италии Джорджо Наполитано, которому было 90 лет, когда он покинул пост, считался одним из самых пожилых политиков своего поколения. Нынешнему президенту Серджио Маттарелле - 78.

Почтенные отцы демократии

В Западном полушарии одним из самых почтенных лидеров остается бывший глава Кубы Рауль Кастро. Ему сейчас 88 лет. В 2008 году, в 75 лет, он фактически взял на себя руководство Островом свободы - его старший брат Фидель Кастро уже был болен. Кстати, номинально Фидель, скончавшийся в 2016 году, был у руля до 90 лет. И руководил государством после революции 1957 года, которую сам же и устроил, почти полвека.

В Западном полушарии одним из самых почтенных лидеров остается бывший глава Кубы Рауль КастроФото: GLOBAL LOOK PRESS

Впрочем, и Рауль Кастро потихоньку отпускает бразды правления. В прошлом году он принял решение покинуть руководящие посты и остаться только лидером коммунистической партии.

В США у руля тоже не слишком молодой президент. Дональду Трампу 73 года. Он стал самым старым президентом за последние 60 лет. А если переизберется на второй срок, то может задержаться в Белом доме до 78 лет. Но и главные соперники Трампа далеко не юнцы. В 2020 году, когда пройдут выборы, его конкуренту, экс-вице-президенту Джо Байдену, стукнет 78, а другому фавориту гонки, Берни Сандерсу, - 79.

Трамп стал самым старым президентом за последние 60 лет.Фото: REUTERS

Ближневосточные старцы

Ближний Восток славится политиками-долгожителями. Так, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль-Сауду в этом году исполнится 84 года. На трон он взошел в 2015 году, отметил это событие масштабно - учредил вознаграждение госслужащим, пенсионерам и студентам в размере двухмесячной выплаты. Простил 500 тысяч заключенных и списал все неоплаченный штрафы на 133 тысячи долларов. В то же время с началом правления Салмана в Саудовской Аравии резко возросло число смертных приговоров. За первые же полгода его правления за всевозможные провинности казнили 90 человек. Зато смягчился король по отношению к женщинам (в королевстве жестко ограничены их права). Он разрешил дамам водить автомобиль.

В стане почтенных политиков Ближнего Востока и президент Палестины Махмуд Аббас. Ему исполнилось 84, свое государство он возглавляет с 2013 года.

Самый пожилой правитель - в Камеруне

Самым пожилым действующим президентом в мире считается глава Камеруна Поль Бийя. Ему 86 лет. Впервые Поль Бийя стал премьер-министром в 1975 году и продержался на этом посту 7 лет. В 1982 году он из кресла премьера перебрался в кресло президента. И вот уже 37 лет не покидает его. Рейтингам Бийи можно позавидовать: на всех выборах не менее 70% голосов избирателей.

Самым пожилым действующим президентом в мире считается глава Камеруна Поль БийяФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВЗГЛЯД ПОЛИТТЕХНОЛОГА

Лучший пример дедушки у руля - Дэн Сяопин

- С одной стороны, старый конь борозды не испортит, - рассуждает политтехнолог Алексей Рощин. - Он опытный, обстоятельный, поэтому при нем будет стабильность. Авантюры, эксперименты - это больше характерно для молодости. Чаще всего понятие «молодое правительство» связывают с реформами, которые далеко не факт, что будут успешными. С другой стороны, пожилой правитель может из-за нехватки сил особо не напрягаться, просто досиживая срок, или, наоборот, что-нибудь учудит: ему терять-то нечего!

Да, сейчас возраст зрелости сдвинулся в сторону 50 - 60 лет. Это связано с продлением срока жизни и поздним взрослением молодежи. Теперь в 50 лет наступает вторая зрелость. Поэтому в возрасте 45 - 55 лет самое время подниматься на политические посты.

Если говорить об Италии, Германии, Австрии, то должность президента здесь скорее церемониальная. Это дань монархической традиции. И «монарх» подбирается такой, чтобы не лез в реальную политику, не создавал конкуренции настоящему руководителю - премьер-министру. Неудивительно, что одним из критериев является солидный возрастной ценз: в таком возрасте думаешь не о политических интригах, а о вечном.

Что до наиболее успешных правителей-дедушек, то отличный пример - китайский политический деятель Дэн Сяопин. Он долгое время был в тени Мао Цзэдуна, а после смерти последнего, уже будучи пожилым человеком, встал во главе Китая. Все думали, что он будет спокойно доживать свои дни. А тот, наоборот, провел кардинальные, но осторожные реформы, стал вводить капитализм под контролем партии. Именно он заложил те рельсы, по которым современный Китай сейчас и едет, являясь второй по мощи экономикой в мире.

КОММЕНТАРИЙ МЕДИКА

Мозг стареет в 75 лет

- Точка перелома, после которой новизна в решениях отсутствует у всех, включая политических деятелей, это 75 - 80 лет, - рассказывает врач-геронтолог Юрий Конев. - В этот момент заканчивается пожилой возраст и начинается старческий. Поэтому вряд ли можно говорить, что возрастных проблем нет ни у малайзийского премьера, ни у английской или датской королев. У некоторых точка перелома наступает и раньше 60. Не забывайте: есть возраст календарный, а есть биологический. Мозг некоторых людей стареет быстрее в силу обстоятельств - генетических, физиологических. Но у большинства именно после 75 лет начинает страдать познавательная функция, развивается когнитивный дефицит. Человек это скрывает, пытается бороться, но природа берет свое. Однако, поскольку профессиональные навыки утрачиваются в последнюю очередь, это дает возможность пожилому человеку оставаться на высоком посту до конца.

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Самые анекдотичные происшествия с сильными мира сего - в подборке "КП"

Президенты и короли кажутся небожителями. Которые даже чихнуть или засмеяться не по протоколу не могут. Между тем они - такие же люди. И так же попадают в нелепые ситуации, как и мы. «КП» вспоминает самые анекдотичные происшествия, от которых оказались не застрахованы даже сильные мира сего. (подробности)

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